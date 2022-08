Američani oproščeni študentskih posojil: 'Ljudje bodo končno lahko zadihali'

Joe Biden želi z novim odlokom delavskemu in srednjemu razredu pomagati pri finančnemu okrevanju. "Breme je za ljudi s finančnim posojilom zelo težko. Tudi če posameznik diplomira, morda ne bo dobil službe," je dejal ameriški predsednik. Približno tretjina posojilojemalcev nima univerzitetne diplome in še vedno ni odplačala študentskega dolga. "Ti so pobrali najhuje od obeh svetov," je dodal.

Odločitev ameriškega predsednika Joa Bidna je sprožila mešane odzive. Nekateri so mnenja, da je odpust dolga nepravičen, drugi so mnenja, da bo pomagal gospodarstvu in hkrati naslavljal rasne neenakosti.

Odpust dolgov bo vlado stal okoli 300 milijard evrov ocenjujejo analitiki, med nekaterimi Američani je zato požela tudi plaz kritik. "Kdo bo plačal za Bidnovo odločitev? Bodo to tisti državljani, ki trdo delajo? Ali tisti državljani, ki študentskega posojila niso niti vzeli?" je bil kritičen republikanec Kevin McCarthy.

"Nikoli se ne bom opravičil za to, da pomagam ameriškemu delavskemu in srednjemu razredu," se je na očitke odzval ameriški predsednik. Nekateri politiki pa so pozdravili Bidnovo odločitev, saj so mnenja, da bo oprostitev dolgov pomagala gospodarstvu. "Američani bodo tako imeli več denarja za potrošnjo," so dejali. Enakega mnenja je tudi predsednik, saj je svojo odločitev označil za ekonomsko odgovorno.

Odločitev naslavlja tudi ekonomsko rasne razlike, menijo nekateri demokrati. Temnopolti študenti večkrat zaprosijo za študentsko posojilo, hkrati pa velja, da temnopolti posojilojemalci štiri leta po pridobljeni diplomi v povprečju dolgujejo približno 25.000 evrov več kot beli vrstniki. Slednje kaže na rasne razlike v ameriškem plačnem sistemu.