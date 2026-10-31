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Američani svarijo: V Moskvi se pripravlja napad, lahko bo veliko mrtvih

Washington, 31. 10. 2026 18.10 pred 34 minutami 2 min branja 18

Avtor:
U. Z. K.
Grožnja Moskvi

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Moskvi je izdalo nujno varnostno opozorilo, v katerem je ljudi posvarilo pred morebitnim terorističnim napadom z množičnimi žrtvami v ruski prestolnici.

"Veleposlaništvo ZDA v Moskvi je zaznalo verodostojno grožnjo dogodka z množičnimi žrtvami DANES, 31. oktobra, v muzejskem rezervatu Caricino v Moskvi na naslovu Dolskaja ulica 1, Moskva, Rusija 11569. Vlada ZDA se glede odziva usklajuje z ustreznimi ruskimi organi," so zapisali. V izjavi so ljudi opozorili, naj se izogibajo območju in poskrbijo za zagotovitev lastne varnosti.

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Pozneje so tudi ruski državni mediji poročali, da je Zvezna varnostna služba (FSB) od ZDA prejela informacije o morebitnem terorističnem napadu, poroča Moscow Times. "Od ameriških partnerjev smo prejeli informacije o načrtih za teroristični napad v Moskvi. Sprejemamo ustrezne ukrepe," so sporočili.

Kot poroča neodvisni ruski medij Novaya Gazeta Europe, se opozorilo nanaša na muzejski kompleks Caricino s parkom, priljubljeno točko za sprehode in kulturne dogodke na jugu Moskve.

Ruski novičarski portal Fontanka je poročal, da je bil v kompleksu nocoj predviden koncert orgelske glasbe, spletna stran muzeja pa v času njihovega poročanja ni bila dostopna.

Zaenkrat informacij o napadu ni, ruske oblasti podrobnosti o morebitni grožnji niso objavile.

ZDA svoje državljane svarijo pred potovanji v Rusijo

Ameriško zunanje ministrstvo je že pred tem izdalo opozorilo 4. stopnje – najvišje možne stopnje –, s katerim svojim državljanom svetuje, naj ne potujejo v Rusijo. Med navedenimi razlogi so nevarnost terorističnih napadov, posledice vojne proti Ukrajini ter možnost samovoljnega pridržanja ameriških državljanov.

ZDA svoje državljane prav tako opozarjajo, da ima njihovo veleposlaništvo omejene zmožnosti za nudenje pomoči Američanom v Rusiji.

Leta 2024 umrlo 145 ljudi

Leta 2024 so ZDA Moskvo posvarile pred napadom na dvorano Crocus City Hall 22. marca, v katerem je umrlo 145 ljudi, na stotine pa je bilo ranjenih.

Vodja ruske obveščevalne službe Sergej Nariškin je takrat dejal, da so bile informacije "preveč splošne". "FSB je od ameriških obveščevalnih služb prejela določene informacije, da je nekaj takega mogoče. Toda, kot so povedali naši ruski kolegi, so bile informacije preveč splošne in nam niso omogočile, da bi v celoti identificirali storilce tega grozljivega zločina," je dejal.

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