Američani svarijo: V Moskvi se pripravlja napad, lahko bo veliko mrtvih

" Veleposlaništvo ZDA v Moskvi je zaznalo verodostojno grožnjo dogodka z množičnimi žrtvami DANES, 31. oktobra, v muzejskem rezervatu Caricino v Moskvi na naslovu Dolskaja ulica 1, Moskva, Rusija 11569. Vlada ZDA se glede odziva usklajuje z ustreznimi ruskimi organi ," so zapisali. V izjavi so ljudi opozorili, naj se izogibajo območju in poskrbijo za zagotovitev lastne varnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pozneje so tudi ruski državni mediji poročali, da je Zvezna varnostna služba (FSB) od ZDA prejela informacije o morebitnem terorističnem napadu, poroča Moscow Times. "Od ameriških partnerjev smo prejeli informacije o načrtih za teroristični napad v Moskvi. Sprejemamo ustrezne ukrepe," so sporočili.

Kot poroča neodvisni ruski medij Novaya Gazeta Europe, se opozorilo nanaša na muzejski kompleks Caricino s parkom, priljubljeno točko za sprehode in kulturne dogodke na jugu Moskve.

Ruski novičarski portal Fontanka je poročal, da je bil v kompleksu nocoj predviden koncert orgelske glasbe, spletna stran muzeja pa v času njihovega poročanja ni bila dostopna.

Zaenkrat informacij o napadu ni, ruske oblasti podrobnosti o morebitni grožnji niso objavile.