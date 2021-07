Američani preiskujejo primere havanskega sindroma pri diplomatih na Dunaju

O primerih na Dunaju je v petek poročal New Yorker, njegovo poročanje pa je kasneje potrdila tudi ameriška vlada. Avstrijsko zunanje ministrstvo je za Reuters dejalo, da pri preiskavi sodelujejo z ameriškimi oblastmi.

Dunaj je sicer znano središče diplomatskih aktivnosti. V mestu trenutno potekajo pogovori med Iranom in ZDA glede poskusa oživitve iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015.

O havanskem sindromu so Američani prvič poročali na Kubi med letoma 2016 in 2017. Ameriški in kanadski diplomati v Havani so se takrat pritoževali nad simptomi, kot so vrtoglavica, izguba ravnotežja in sluha, tesnoba in t. i. kognitivna megla.

ZDA so zatem umaknile del diplomatskega osebja, Kubo pa so obtožile "zvočnega napada". Poznejša raziskava je leta 2019 ugotovila "možganske anomalije" pri diplomatih, ki so zboleli. Kubanske oblasti so vse obtožbe zavračale.

Posebno poročilo ameriške vlade pa je konec lanskega leta sklenilo, da je sindrom pri diplomatih verjetno povzročilo usmerjeno mikrovalovno sevanje. Znanstvena raziskava se je osredotočila na 40 vladnih uslužbencev in preučila njihove simptome. Znanstveniki so v raziskavi ugotovili, da se "značilni in akutni znaki, simptomi in opažanja vladnih uslužbencev ujemajo z usmerjenimi radiofrekvenčnimi valovi".

Izpostavili so, da so raziskave glede radiofrekvenčnega sevanja izvajali v Sovjetski zvezi pred 50 leti.