Tujina

Američani pridobili napravo, ki naj bi povzročala havanski sindrom

Washington, 14. 01. 2026 08.38 pred 23 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S. STA
Ameriška ambasada v Havani na Kubi

Ameriška vlada je konec leta 2024 kupila napravo, za katero uradniki menijo, da bi lahko bila povezana s stanjem, znanim kot havanski sindrom, za katerim je od leta 2016 domnevno trpelo več kot 1500 ameriških uradnikov.

Napravo naj bi kupili ob koncu vlade demokrata Joeja Bidna, pri čemer naj bi plačali več deset milijonov dolarjev. Naprava je prenosna, velika kot nahrbtnik in vsebuje komponente ruskega izvora, je prva poročala ameriška televizijska mreža CNN.

Tri osebe so za televizijo CBS povedale, da Pentagon že več kot leto dni testira napravo, ki oddaja radiofrekvenčno energijo, vendar niso navedle podrobnosti o naravi testov. Povedali so, da preiskovalci ministrstva menijo, da je naprava sposobna reproducirati učinke, ki so jih opisale žrtve havanskega sindroma.

Izraz izhaja iz primerov, o katerih so poročali ameriški diplomati na Kubi leta 2016. Žrtve so poročale o vrsti nevroloških simptomov, vključno s hudimi glavoboli in pritiskom v glavi, vrtoglavico, slabostjo in zvonjenjem ali pokanjem v ušesih.

Havana, Kuba
Havana, Kuba
FOTO: Shutterstock

Nekateri so opisali, da so slišali intenzivne visoke tone, posledice pa so bile pri nekaterih tako hude, da so morali zapustiti svoja delovna mesta. Poročila o primerih so kasneje prišla iz različnih delov sveta.

Prvotna ocena ameriških obveščevalnih služb je leta 2023 ugotovila, da je zelo malo verjetno, da je za bolezni odgovoren tuji nasprotnik, in Bidnova vlada jih je uradno označila kot nenavadne zdravstvene incidente. To je potrdilo tudi zadnje poročilo januarja leta 2025.

Nekdanji visoki obveščevalni uradnik CIA Marc Polymeropoulos, ki je javno spregovoril o simptomih, ki jih je doživel v Moskvi leta 2017, je kritiziral obveščevalne agencije za neiskrene preiskave. "CIA je vedno trdila, da ta tehnologija sploh ne obstaja, da naprava ne obstaja. Zdaj je potrebna nova, popolna analitična revizija," je izjavil za CBS.

