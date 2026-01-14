Američani pridobili napravo, ki naj bi povzročala havanski sindrom

Napravo naj bi kupili ob koncu vlade demokrata Joeja Bidna, pri čemer naj bi plačali več deset milijonov dolarjev. Naprava je prenosna, velika kot nahrbtnik in vsebuje komponente ruskega izvora, je prva poročala ameriška televizijska mreža CNN.

Tri osebe so za televizijo CBS povedale, da Pentagon že več kot leto dni testira napravo, ki oddaja radiofrekvenčno energijo, vendar niso navedle podrobnosti o naravi testov. Povedali so, da preiskovalci ministrstva menijo, da je naprava sposobna reproducirati učinke, ki so jih opisale žrtve havanskega sindroma.

Izraz izhaja iz primerov, o katerih so poročali ameriški diplomati na Kubi leta 2016. Žrtve so poročale o vrsti nevroloških simptomov, vključno s hudimi glavoboli in pritiskom v glavi, vrtoglavico, slabostjo in zvonjenjem ali pokanjem v ušesih.