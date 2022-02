Američani: Rusija na 70 odstotkih bojne moči, potrebne za invazijo

V zadnjih dveh tednih se je število ruskih vojaških enot v obmejnem območju s 60 povečalo na 83, 14 jih je še na poti, so za Reuters povedali ameriški uradniki, ki so želeli ostati anonimni zaradi občutljivosti informacij.

Glede časa invazije ocenjujejo, da bo vrhunec zmrzali dosežen okoli 15. februarja, kar bo ruski vojski omogočilo prevoz težje opreme. Takšne vremenske razmere bi trajale do konca marca. Omenjeni časovni okvir in naraščajoča prisotnost ruskih sil blizu Ukrajine bi lahko nakazovali, da se okno za umiritev napetosti po diplomatski poti počasi zapira.

Ameriški uradniki niso predložili dokazov, ki bi podprli njihove ocene, dejali so le, da njihove informacije temeljijo na obveščevalnih podatkih. Rusija sicer zanika načrtovanje invazije, je pa pa blizu meje z Ukrajino nastanjenih okoli 100.000 ruskih vojakov, kar pomeni, da bi lahko kljub temu izvedla nedoločeno vojaško akcijo, če njene varnostne zahteve ne bodo izpolnjene, še trdijo Američani. Rusi se med drugim ne strinjajo s članstvom Ukrajine v zvezi Nato.

Če bi Rusija napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, bi lahko ta padla v nekaj dneh, ocenjujejo Američani. Obsežna invazija bi zahtevala žrtve tako med vojaki kot civilisti (do 50.000) in spodbudila novo begunsko krizo v Evropi.

Medtem so na Poljsko prispele dodatne ameriške enote kot del nove napotitve za krepitev sil zahodnega vojaškega zavezništva Nata v regiji. Prva skupina je v soboto prispela na jugovzhod države. Administracija Joeja Bidna je pred dnevi napovedala, da bo v vzhodno Evropo napotila skoraj 3000 dodatnih vojakov.

Moskva trdi, da so njene enote v regiji zaradi vojaških vaj, vendar so Ukrajina in njeni zahodni zavezniki zaskrbljeni, da Kremelj načrtuje napad. Napetosti prihajajo skoraj osem let po tem, ko si je Rusija priključila južni polotok Krim.