Američani še na olimpijskih igrah ne morejo ubežati domači politiki

232 Američanov, ki tekmujejo na ZOI, se je leta pripravljalo, prepotovalo na tisoče kilometrov, zdaj pa so pripravljeni dati vse od sebe v severni Italiji. A politika posega v njihov trenutek. Tekmovanje sledi letu, v katerem je Trumpova administracija omalovaževala Evropo, grozila zaveznikom in doma začela zaostrovanje priseljenske politike. To je sprožilo ogorčenje tudi v Italiji, poroča The New York Times. Takšna klima je spremljala ameriško ekipo tudi na olimpijskem prizorišču ter prisilila športnike, trenerje in ameriške navijače, da se na odzive bodisi odzovejo ali pa se jim izognejo.

Komentarji smučarja razjezili Trumpa

Hunter Hess, smučar iz mesta Bend v Oregonu, je prejšnji teden novinarjem povedal, da ima glede zastopanja Združenih držav na teh igrah "mešane občutke". Pravi, da se v državi dogaja veliko stvari, nad katerimi ni navdušen, in dodal: "To, da nosim zastavo, še ne pomeni, da predstavljam vse, kar se dogaja v ZDA."

Hunter Hess FOTO: AP

Komentarji so sprožili besen odziv predsednika Trumpa, ki je Hessa v nedeljski objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za "pravega luzerja". "Če je temu tako, se sploh ne bi smel potegovati za mesto v ekipi, in škoda je, da je v njej. Zelo težko je navijati za nekoga, ki je tak," je dejal Trump.

Predsednikove pripombe so sledile dva dni po petkovi otvoritveni slovesnosti iger v Milanu, ko so se po stadionu San Siro slišali žvižgi in vzkliki neodobravanja, potem ko se je na velikih zaslonih za kratek čas pojavil podpredsednik JD Vance, ameriška ekipa pa je mahala z ameriškimi zastavami. Phillip DiGuglielmo, trener ameriške umetnostne drsalke Alysse Liu, ki je sedel na tribunah, je sprva menil, da poskušajo izžvižgati športnike: "To naj bi bil vrhunec mojega življenja – videti svojo varovanko, kako vstopa na stadion – a se je spremenilo v zelo žalosten trenutek zame," je dejal DiGuglielmo. Njegovi stari starši so se v Združene države priselili iz Italije. "Imel sem občutek, da si športniki tega ne zaslužijo," je dodal. Kasneje je izvedel, da so bili žvižgi namenjeni Vanceu. Kljub temu pa je dejal, da ga je skrbelo, da so nekateri športniki slišali žvižge namesto aplavza.

Zach Werenski FOTO: AP

Zach Werenski, branilec ameriške moške hokejske reprezentacije, je bil na stadionu, vendar je dejal, da je za žvižge izvedel šele pozneje prek družbenih omrežij. Pred tem tistega dne se je srečal z Vanceom. "Je ponosen Američan in želi, da se vsi tukajšnji športniki izkažejo v imenu naše države. To je tudi naš cilj," je dejal Werenski. Poudaril je, da ne bo dovolil, da bi ga politika motila na ledu: "Poskušam vse to preprosto odmisliti." Mednarodni olimpijski komite igre predstavlja kot nevtralen prostor, kjer lahko športniki tekmujejo "brez bremena politike ali razdvojenosti svojih vlad", je na otvoritveni slovesnosti dejala predsednica MOK Kirsty Coventry.

Tudi drugi olimpijci v dilemah

Mnogi olimpijci se sprašujejo o tem, kako zastopati Združene države. "Osredotočena sem le na dejstvo, da je doma veliko zares dobrih ljudi, ki jih s ponosom zastopam," je v intervjuju v olimpijski vasi v Cortini d'Ampezzo povedala Summer Britcher, sankaška tekačica iz New Yorka.

Mikaela Shiffrin FOTO: AP