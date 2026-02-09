Naslovnica
Tujina

Američani še na olimpijskih igrah ne morejo ubežati domači politiki

Milano/Washinton, 09. 02. 2026 07.15 pred 49 minutami 4 min branja 7

Avtor:
Ne.M.
ZDA na olimpijskih igrah

Ameriške športnike tudi na olimpijskih igrah v Italiji spremlja odpor do politike Trumpove administracije. Izjave enega od smučarjev so izzvale oster odziv predsednika. Športniki se namreč ne morejo izogniti temu, da bi delovali kot simboli vrednot svojega naroda. To Američane postavlja pred izziv, kako se soočati s čustvi, ki jih sproža politika Trumpove administracije.

232 Američanov, ki tekmujejo na ZOI, se je leta pripravljalo, prepotovalo na tisoče kilometrov, zdaj pa so pripravljeni dati vse od sebe v severni Italiji. A politika posega v njihov trenutek. Tekmovanje sledi letu, v katerem je Trumpova administracija omalovaževala Evropo, grozila zaveznikom in doma začela zaostrovanje priseljenske politike. To je sprožilo ogorčenje tudi v Italiji, poroča The New York Times. Takšna klima je spremljala ameriško ekipo tudi na olimpijskem prizorišču ter prisilila športnike, trenerje in ameriške navijače, da se na odzive bodisi odzovejo ali pa se jim izognejo.

Komentarji smučarja razjezili Trumpa

Hunter Hess, smučar iz mesta Bend v Oregonu, je prejšnji teden novinarjem povedal, da ima glede zastopanja Združenih držav na teh igrah "mešane občutke". Pravi, da se v državi dogaja veliko stvari, nad katerimi ni navdušen, in dodal: "To, da nosim zastavo, še ne pomeni, da predstavljam vse, kar se dogaja v ZDA."

Hunter Hess
Hunter Hess
FOTO: AP

Komentarji so sprožili besen odziv predsednika Trumpa, ki je Hessa v nedeljski objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social označil za "pravega luzerja". "Če je temu tako, se sploh ne bi smel potegovati za mesto v ekipi, in škoda je, da je v njej. Zelo težko je navijati za nekoga, ki je tak," je dejal Trump.

Preberi še Podpredsednik ZDA izžvižgan na otvoritvi ZOI, Trump se je že odzval

Predsednikove pripombe so sledile dva dni po petkovi otvoritveni slovesnosti iger v Milanu, ko so se po stadionu San Siro slišali žvižgi in vzkliki neodobravanja, potem ko se je na velikih zaslonih za kratek čas pojavil podpredsednik JD Vance, ameriška ekipa pa je mahala z ameriškimi zastavami.

Phillip DiGuglielmo, trener ameriške umetnostne drsalke Alysse Liu, ki je sedel na tribunah, je sprva menil, da poskušajo izžvižgati športnike: "To naj bi bil vrhunec mojega življenja – videti svojo varovanko, kako vstopa na stadion – a se je spremenilo v zelo žalosten trenutek zame," je dejal DiGuglielmo. Njegovi stari starši so se v Združene države priselili iz Italije. "Imel sem občutek, da si športniki tega ne zaslužijo," je dodal. Kasneje je izvedel, da so bili žvižgi namenjeni Vanceu. Kljub temu pa je dejal, da ga je skrbelo, da so nekateri športniki slišali žvižge namesto aplavza.

Zach Werenski
Zach Werenski
FOTO: AP

Zach Werenski, branilec ameriške moške hokejske reprezentacije, je bil na stadionu, vendar je dejal, da je za žvižge izvedel šele pozneje prek družbenih omrežij. Pred tem tistega dne se je srečal z Vanceom. "Je ponosen Američan in želi, da se vsi tukajšnji športniki izkažejo v imenu naše države. To je tudi naš cilj," je dejal Werenski. Poudaril je, da ne bo dovolil, da bi ga politika motila na ledu: "Poskušam vse to preprosto odmisliti."

Mednarodni olimpijski komite igre predstavlja kot nevtralen prostor, kjer lahko športniki tekmujejo "brez bremena politike ali razdvojenosti svojih vlad", je na otvoritveni slovesnosti dejala predsednica MOK Kirsty Coventry.

Tudi drugi olimpijci v dilemah

Mnogi olimpijci se sprašujejo o tem, kako zastopati Združene države. "Osredotočena sem le na dejstvo, da je doma veliko zares dobrih ljudi, ki jih s ponosom zastopam," je v intervjuju v olimpijski vasi v Cortini d'Ampezzo povedala Summer Britcher, sankaška tekačica iz New Yorka.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin
FOTO: AP

Ko je novinar smučarki Mikaeli Shiffrin v soboto na novinarski konferenci v Cortini zastavil podobno vprašanje, je trikratna olimpijska medalistka nekaj sekund molčala, nato pa dejala, da ji je v "čast in privilegij" tekmovati za svojo državo. Citirala je Nelsona Mandelo, ko je dejala, da želi predstavljati "vrednote vključenosti, vrednote raznolikosti in prijaznosti".

"Vem, da veliko ljudi pravi, da si samo športnik, zato se drži svojega dela, ne govori o politiki. Ampak politika vpliva na vse nas," je v sredo novinarjem povedala Amber Glenn, trikratna ameriška državna prvakinja v umetnostnem drsanju. Na vprašanje o politiki Trumpove administracije do skupnosti LGBTQ+ Glennova, ki je panseksualna, je dejala: "To je nekaj, glede česar ne bom preprosto tiho."

Smučarko Lindsey Vonn, trikratno dobitnico olimpijske medalje, je kanadski novinar v torek vprašal o "vsem, kar se trenutno dogaja v Minnesoti". Odgovorila je, da je to zvezna država, "kjer sem odraščala, in pri srcu mi je neverjetno težko za vse doma". Dodala je še: "Smo več kot to, kar se ta hip dogaja."

zda olimpijske igre trump

KOMENTARJI7

jugatneme
09. 02. 2026 09.16
Očitno popustile tablete, ko oranžni klovn nekoga oceni za luzerja, se niti ne zaveda, da večjega luzerja kot je sam ni daleč naokoli. Bogi narod katerega ta klovn vodi, pa ubogi sin ko ima takega norca za očeta.
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
09. 02. 2026 09.14
Sigurno so krivi Rusi
Odgovori
+1
2 1
Rudar
09. 02. 2026 09.22
En del sigurno, ne pa vsega. V tem primeru.
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
09. 02. 2026 09.07
Te OI so brez duše...Izrael, ki pobija vse kar mu pride na pot lahko tekmuje branitelji Rusi pač ne...SRAMOTA, to ni šport to je globalistični spektakel bogih...
Odgovori
+0
4 4
ivan z Doba
09. 02. 2026 08.55
Žučo je ausglajzu!
Odgovori
+4
6 2
big_foot
09. 02. 2026 08.50
Večina vas je volila za teumpa se pravi da ste večina enako misleče zmešanih. In kako naj potem drugače sprejemam američane kot da je več kot 50% šans da če stoji pred mano da je usekan do amena?
Odgovori
-1
5 6
Lev07
09. 02. 2026 09.09
Spoznaj človeka, šele potem "sodi"!
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
