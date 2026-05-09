'Američani se raje odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo'

Marco Rubio , ameriški državni sekretar, je dejal, da Washington pričakuje odgovor Irana na svoje predloge za začasni dogovor o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko je Iran ZDA obtožil kršenja vse bolj krhkega premirja, ki je bilo razglašeno prejšnji mesec.

V zadnjih dneh so se v in okoli sporne Hormuške ožine zgodili največji izbruhi spopadov od začetka neformalnega premirja. Povečanje nasilja je sledilo napovedi in nato hitri prekinitvi nove pomorske misije Donald Trump, katere cilj je bil odpreti to strateško morsko pot, poroča AP News.

V petek so ameriške sile streljale in onesposobile dve naftni ladji pod iransko zastavo, ki sta poskušali kršiti ameriško blokado iranskih pristanišč, je sporočila ameriška vojska.