Tujina

'Američani se raje odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo'

Teheran, 09. 05. 2026 10.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Abas Aragči

Iranski zunanji minister Abas Aragči je ZDA obtožil, da se ob vsaki priložnosti, ko je na mizi diplomatska rešitev, raje odločijo za "nepremišljeno vojaško avanturo". Obe strani sta namreč druga drugo obtožili napadov v Hormuški ožini, ameriške sile pa so streljale na več iranskih plovil. Kljub tem spopadom, pa ameriški predsednik trdi, da premirje ostaja v veljavi.

Marco Rubio, ameriški državni sekretar, je dejal, da Washington pričakuje odgovor Irana na svoje predloge za začasni dogovor o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko je Iran ZDA obtožil kršenja vse bolj krhkega premirja, ki je bilo razglašeno prejšnji mesec.

V zadnjih dneh so se v in okoli sporne Hormuške ožine zgodili največji izbruhi spopadov od začetka neformalnega premirja. Povečanje nasilja je sledilo napovedi in nato hitri prekinitvi nove pomorske misije Donald Trump, katere cilj je bil odpreti to strateško morsko pot, poroča AP News.

V petek so ameriške sile streljale in onesposobile dve naftni ladji pod iransko zastavo, ki sta poskušali kršiti ameriško blokado iranskih pristanišč, je sporočila ameriška vojska.

Kljub spopadom se diplomatska prizadevanja nadaljujejo. Posredniki, med njimi Pakistan, so Iranu predali kratek memorandum, ki bi po navedbah ZDA lahko služil kot osnova za trdnejše premirje in omogočil nova pogajanja.

