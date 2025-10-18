S 110.000 na 80.000 žrtev fentanila na leto v ZDA

Leta 2023 je bilo v ZDA več kot 110.000 smrtnih žrtev, povezanih z drogami. Uporaba fentanila, ki je 50-krat močnejši od heroina, je znatno zrasla. A se je leto zatem število smrtnih žrtev zaradi fentanila zmanjšalo za približno 25 odstotkov, 30.000 ljudi. Zakaj?

Ena od razlag za upad uporabe fentanila je zavezanost k zmanjševanju škode. Politika v tem primeru da prednost zdravju in dobremu počutju uporabnikov drog, namesto da bi ljudi kriminalizirala. V Severni Karolini, kjer živi Kayla, ki se je zasvojila kot najstnica, se je število smrtnih žrtev zaradi prevelikega odmerka zmanjšalo za 35 odstotkov. "Počutila sem se dobesedno neverjetno. Glasovi v moji glavi so popolnoma utihnili. Takoj sem postala odvisna," se je Kayla spomnila svoje prve izkušnje s fentanilom. Majhne modre tabletke, od katerih je postala odvisna, so bile verjetno izdelane v Mehiki in nato pretihotapljene čez mejo v ZDA. Gre za trgovino, ki jo predsednik Donald Trump skuša zatreti.

Karteli namreč ne beležijo, koliko fentanila tabletka vsebuje, zato bi lahko katerakoli vsebovala smrtonosno dozo. Kalya je zdaj uporabnica inovativnega programa preusmerjanja s pomočjo organov pregona (LEAD) v Fayettevilleu. Gre za partnerstvo med mestno policijo in koalicijo za zmanjševanje škode Severne Karoline. Skupaj si prizadevajo preusmeriti uporabnike substanc stran od kriminala in jih usmeriti na pot okrevanja. "Če nekdo krade iz trgovine z živili, preverimo njegovo kazensko evidenco. In pogosto se zdi, da kazniva dejanja, ki jih počne, financirajo odvisnost, ki jo ima," je pojasnil poročnik Jamaal Littlejohn. Zagovorniki programa LEAD pravijo, da ne gre za to, da bi bili prizanesljivi do kriminala. Preprodajalci drog še vedno gredo v zapor v Fayettevilleu. "Če pa lahko ljudem zagotovimo storitve, ki jih potrebujejo, to daje organom pregona več časa za reševanje večjih kaznivih dejanj," je rekel Littlejohn, ki je opazoval svojo sestro, kako se bori z motnjo uporabe substanc.

Kayla je nekoč bila tako odvisna, da je nakup tabletk dosegala s prostitucijo. V okviru programa LEAD je bila njena kazenska evidenca izbrisana. Pred kratkim je diplomirala kot certificirana medicinska sestra pomočnica in zdaj dela v domu za starejše. "To je kot najboljša stvar doslej. To je najdlje, odkar sem čista," je dejala po poročanju BBC. Ključnega pomena za Kaylino okrevanje je bilo zdravljenje. Metadon jemlje že skoraj eno leto. Metadon in buprenorfin sta namreč zdravili, ki se uporabljata za zdravljenje motenj uporabe opioidov. Zavirata hrepenenje in ustavljata boleč odtegnitveni sindrom. Po vsej državi je zdravljenje igralo pomembno vlogo pri izboljšanju statistike smrtnosti zaradi prevelikega odmerka. Ne mislijo pa vsi politiki, da je program LEAD pravi pristop. Mark Pless je republikanec, ki sedi v predstavniškem domu zvezne države Severna Karolina in je bil nekoč redno zaposlen reševalec. Poudaril je, da se nezakonito uživanje drog začne z izbiro. Ne verjame v zmanjševanje škode. Še posebej je proti zdravljenju motnje uporabe opioidov z zdravili, kot sta metadon ali buprenorfin. "Nadomeščate" zasvojljiv izdelek z drugim zasvojljivim izdelkom," pravi. "Če ga morate jemati, da ostanete čisti, je še vedno zasvojljiv. Ugotoviti moramo, kako ljudi spraviti tja, kjer jim bo bolje – ne moremo jih za vedno pustiti pri drogah."

Pomoč tudi s pršilom