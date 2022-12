Američani uspešno testirali svoje nadzvočno orožje: 'Dosega vse cilje'

Po več razočaranjih so z ameriških zračnih sil sporočili, da so končno izpolnili vse cilje in da je bila izstrelitev rakete AGM-183A, ki potuje petkrat hitreje od zvoka in omogoča zelo natančne napade, uspešna od začetka do konca. Testiranje rakete iz zraka za hitro odzivanje (ARRW) se je tako izkazalo za izjemno uspešno, kar poseben uspeh predstavlja tudi sami ameriški vojski. Lanski in letošnji neuspešni testi so namreč uporabo sistema izstrelitve nadzvočne rakete iz zraka postavile pod vprašaj, piše portal The war zone.

Raketa se izstreli iz bombnika B-25H

Test ameriških zračnih sil je potekal 9. decembra. Prototip ARRW so vojaki pritrdili na bombnik B-25H, ki je nato raketo iz zraka izstrelil v bližini obale južne Kalifornije, so zapisali v sporočilu za javnost. Raketa AGM-183A je opremljena z raketnim motorjem, ki ji pomaga pri doseganju visoke hitrosti in višine. Ob poletu naj bi presegla hitrost pet machov ali petkratne hitrosti zvoka. Več podrobnosti o hitrosti ali višini, ki ju je raketa dosegla, niso znane.