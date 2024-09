Američani v Dominikanski republiki zasegli Madurovega Falcona

Združene države Amerike so zasegle uradno letalo venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki se je od maja nahajalo v Dominikanski republiki. Kot trdijo ameriški uradniki, je bilo letalo na nezakonit način kupljeno na Floridi in nato pretihotapljeno v Venezuelo. Ker je bil nakup letala v neskladju z ameriškimi sankcijami, uvedenimi zoper Venezuelo, so ga odpeljali nazaj na Florido.

Po poročanju dominikanskih medijev je bilo Madurovo letalo od 19. maja parkirano na letališču Higüero-Doctor Joaquín Balaguer v prestolnici Santo Domingo. Kot razkriva CNN, gre za letalo Dassault Falcon 900XFX, ki je bilo leta 2023 na nezakonit način pretihotapljeno iz ZDA v Venezuelo prek Karibov. "Ministrstvo za pravosodje je zaseglo letalo, za katerega domnevamo, da je bilo kupljeno na nezakonit način za 13 milijonov dolarjev prek slamnatega podjetja in pretihotapljeno iz ZDA za Nicolasa Madura in njegove sodelavce," je sporočil generalni državni tožilec Merrick Garland. Ameriške oblasti trdijo, da se je letalo uporabljalo za lete v vojaško bazo v Venezueli in iz nje, pa tudi za Madurova mednarodna potovanja. Zakaj je bilo zadnje mesece v Dominikanski republiki, ni znano. Pri zasegu je po poročanju CNN sodelovalo več ameriških zveznih agencij, tesno pa so sodelovali tudi z dominikanskimi oblastmi, ki so Venezuelo obvestile o zasegu.

Odnosi med Venezuelo in ZDA so že dlje časa napeti. V začetku leta so ZDA ponovno uvedle sankcije proti venezuelskemu naftnemu in plinskemu sektorju, saj Madurova vlada ni poskrbela za izvedbo "svobodnih volitev". Po tem, ko je Maduro nedavno osvojil nov mandat, so ameriške oblasti izrazile dvom v verodostojnost zmage venezuelskega predsednika in pozvale k objavi volilnih podatkov.

