Ameriški turisti v Evropi zaradi Trumpovih carin v zadregi

"Razočarana sem nad našo državo. Razočarani smo zaradi carin," je za britanski BBC priznala 70-letna Barbara, ki te dni dopustuje v Parizu. Z možem Rickom Wilsonom prihajata iz Dallasa. In čeprav sta na svojo domačo bejzbolsko ekipo zelo ponosna, sta za čas sprehoda po pariških ulicah našitek na kapi, ki razkriva, da sta iz Amerike, raje prekrila.

Za podobno potezo sta se odločila tudi zakonca iz New Yorka. "Kapo New York Yankees sem pustil v hotelu. Ljudje bi naju lahko zaradi dejstva, da sva iz Amerike, drugače obravnavali. Amapk do zdaj je bilo vse v redu," je priznal 56-letni odvetnik iz New Yorka.