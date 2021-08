Američani z brezpilotnimi letali napadli cilje Islamske države

Napad z brezpilotnimi letali je ameriška vojska izvedla v provinci Nangarhar vzhodno od Kabula v bližini meje s Pakistanom, je potrdil tiskovni predstavnik ameriškega glavnega poveljstva Bill Urban. "Prvi znaki kažejo, da smo ubili tarčo," je dejal. Kot je dodal, podatkov o civilnih žrtvah ni.

Gre za maščevanje za četrkovo eksplozijo, v kateri je umrlo 13 pripadnikov ameriških sil, Islamska država pa je prevzela odgovornost za napad. Ni jasno, ali je bil ubiti pripadnik IS vpleten v četrkov napad na letališče. Po poročanju NBC News gre za ekstremista, ki je načrtoval prihodnje napade. Ubili so ga v avtomobilu, skupaj s še enim članom IS.

V provinci Nangarhar se naj bi sicer skrivalo več tisoč ekstremistov in pripadnikov lokalne veje Islamske države. Pentagon medtem opozarja na nove grožnje, ki pretijo letališču v Kabulu. Zaradi možnosti novih napadov so vse ameriške državljane pozvali, naj se izogibajo vstopnim točkam na letališču.