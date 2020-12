Pandemija lakote: Američani množično kradejo hrano v supermarketih

Milijoni obupanih Američanov skušajo preživeti tako, da kradejo hrano po trgovinah. Ameriški trgovci opažajo kar 60-odstotni porast kraj hrane zase in za svoje otroke. Trgovci in varnostna podjetja, ki skrbijo za red v nakupovalnih centrih, so celo prenehali klicati policijo, piše Washington post. Ljudje kradejo predvsem kruh, testenine, riž in hrano za dojenčke. S pomanjkanjem hrane se sooča že vsak osmi Američan. Po vsem svetu je na poti proti lakoti še najmanj 270 milijonov ljudi, opozarja Svetovni program za hrano.