Ameriška specialna taktična ekipa zajela še en tanker

Gre za tanker za prevoz surove nafte, ki je pod ameriškimi sankcijami, in je po navedbah uradnikov povezan s tako imenovano rusko senčno floto, mrežo ladij, ki se uporabljajo za izogibanje sankcijam na izvoz nafte.
Po poročanju CBS je operacijo izvedla ameriška obalna straža, na ladjo pa se je vkrcala specializirana taktična ekipa, podobno kot v začetku tega meseca.
Venezuela se na najnovejši ameriški zaseg še ni odzvala, je pa Washington že prej obtožila, da poskuša ukrasti njene naftne vire.
V zadnjih tednih so ZDA znatno povečale svojo vojaško prisotnost v Karibskem morju in izvedle napade na plovila, za katera trdijo, da so tihotapila droge iz Venezuele, pri čemer je bilo ubitih približno sto ljudi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.