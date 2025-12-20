Naslovnica
Ameriška specialna taktična ekipa zajela še en tanker

Caracas, 20. 12. 2025 21.23 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.V.
Zaseg tankerja ob obali Venezuele

ZDA so v mednarodnih vodah ob obali Venezuele izvedle racijo in zasegle še en tanker, ki je bil pod sankcijami, so sporočili ameriški uradniki. To je že drugi takšen zaseg ta mesec, sledil pa je napovedi Donalda Trumpa, da bodo blokirali sankcionirane tankerje za nafto, ki potujejo v Venezuelo.

Gre za tanker za prevoz surove nafte, ki je pod ameriškimi sankcijami, in je po navedbah uradnikov povezan s tako imenovano rusko senčno floto, mrežo ladij, ki se uporabljajo za izogibanje sankcijam na izvoz nafte.

Po poročanju CBS je operacijo izvedla ameriška obalna straža, na ladjo pa se je vkrcala specializirana taktična ekipa, podobno kot v začetku tega meseca.

Venezuela se na najnovejši ameriški zaseg še ni odzvala, je pa Washington že prej obtožila, da poskuša ukrasti njene naftne vire. 

Preberi še ZDA objavile posnetek zasega tankerja, Venezuela: Gre za očitno krajo

V zadnjih tednih so ZDA znatno povečale svojo vojaško prisotnost v Karibskem morju in izvedle napade na plovila, za katera trdijo, da so tihotapila droge iz Venezuele, pri čemer je bilo ubitih približno sto ljudi.

tanker zaseg venezuela

V Gazi pokopal že okoli 18.000 ljudi: 'Nisem še bil tako utrujen'

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
street45
20. 12. 2025 21.57
Mirovnik Trump. Mislim, da si zasluži še eno mirovno nagrado od kakšne nogometne zveze.
Odgovori
+1
1 0
Jezna lepookica
20. 12. 2025 21.53
Kradljivci
Odgovori
-3
2 5
Bolfenk2
20. 12. 2025 21.53
Morja več niso varna. Imamo Somalijske pirate, Huti pirate, Ukrainske pirate in sedaj še Ameriške pirate.
Odgovori
-11
2 13
Arrya
20. 12. 2025 21.51
ZDA izvajajo racije v mednarodnih vodah ob Južni Ameriki, Ukrajina izvaja napade v sredozemskem morju v mednarodnih vodah, a mednarodna skupnost je tiho...
Odgovori
-5
2 7
Zmaga Ukrajini
20. 12. 2025 21.54
Aja, ... to je isto.🤦‍♀️Sicer pa nismo vedeli, da je Venezuela napadla Ameriko. Ker mimogrede, tvoji nacistični mosskvići so namreč napadli Ukrajino, zato je normalnim logično, da se brani in agresorja udari nazaj. Naj ti nekdo nariše, da ti bo mogoče lažje dojet.
Odgovori
+8
8 0
NeXadileC
20. 12. 2025 21.38
Zaenkrat niso torpeda... Mi smo v vojni.
Odgovori
-8
3 11
