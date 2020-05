Američani znova v vesolje z domačih tal

Če slabo vreme ne bo preprečilo izstrelitve, bosta Bob Behnken in Doug Hurley po skoraj desetletju ameriške vesoljske suše prva astronavta, ki bosta znova poletela iz ZDA. Oba sta med najbolj izkušenimi člani vesoljske posadke ameriške Nacionalne aeronavtične in vesoljske agencije (Nasa), uporabili pa bodo slovito izstrelišče 39A v Kennedyjevem vesoljskem središču na Floridi, od koder so poleteli na Mesec. Od upokojitve zadnjega vesoljskega čolniča Atlantisa julija 2011 so se iz ZDA še vedno vzpenjale rakete, toda v svojem nosu so nosile le še tovor. Edina pot v orbito za ljudi, predvsem na mednarodno vesoljsko postajo (ISS), pa je vodila preko Rusije oziroma njenega izstrelišča v kazahstanskem Bajkonurju.

Vrnitev k domačim izstrelitvam je za Washington ne samo prestižnega pomena, ampak je hkrati zaključek precej dolge poti k privatizaciji vesoljskih poletov. Nasa je servisne naloge, kot so izstrelitev satelitov in oskrbovanje ISS, že uspešno predala zasebnikom, polet človeške posadke je nov korak v vesoljskem poslu. Za zdaj je največji zmagovalec tekme Muskov SpaceX, ki je razvil odlično pogonsko raketo Falcon 9, zdaj jo je nadgradil s kapsulo Dragon. To preizkušajo že deset let, njena tovorna različica oskrbuje ISS od 2012, nazadnje je poletela konec marca. Dragon 2 je prvi preizkusni polet do vesoljske postaje lani marca opravila brez posadke, Behnken in Hurley sta poskusna zajčka odločilnega preizkusa Demo-2.

Zasebniki prevzemajo pobudo

SpaceX je za zdaj zmagovalec tekem med zasebniki, saj ima največji delež pri tovornih poletih za ameriško vesoljsko agencijo, prav tako pa je prehitel Boeing pri izstrelitvi človeške posadke. Boeingovi kapsuli Starliner se lani ni uspelo združiti z vesoljsko postajo, kar je pomenilo odlog poleta z astronavti. Musk je zdajšnjo misijo označil za "vrhunec res izjemno veliko vloženega dela inženirjev SpaceXa in Nase". Ta se usmerja k velikim ciljem, vrnitvi na Mesec in raziskovanju globin vesolja, nizko orbito okoli Zemlje pa vse bolj prepušča zasebnikom. Med njimi je tudi projekt Virgin Orbit britanskega milijarderja Richarda Bransona, ki želi rakete izstreliti kar s predelanega letala jumbo jet, ponedeljkov preizkus pa jim ni uspel.