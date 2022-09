Američanka iz narave ukradla rakuna in ga odpeljala v bar

V preteklosti sta se Rocky in 38-letnica že srečala z organi pregona, a Erin naj bi jim takrat dejala, da je rakuna "skupaj z družino pred približno tremi meseci našla ob cesti in ga želi le oskrbeti, nato pa ga bo znova izpustila". A rakuna je obdržala, oblasti pa so Rockyja po ujetju dale uspavati, poroča Guardian.

Policisti so Erin obtožili treh kaznivih dejanj, poleg nezakonitega posedovanja rakuna tudi zavajanja uradnih oseb in poseganja v fizične dokaze. Za vse obtožbe ji grozita do dve leti zapora in denarna kazen v višini 7500 dolarjev (7744 evrov).

Erin pa je nad njihovim ravnanjem ogorčena. "Proti meni so izvajali kampanjo šoka in strahu. To je nepravično do Rockyja," je tudi povedala in dodala: "Ni jih skrbelo za najino zdravje, ali imava steklino ali ne. Samo želeli so poiskati Rockyja, mene pa spraviti za zapahe."

A v nekaterih ameriških zveznih državah je lastništvo rakunov popolnoma zakonito, prepovedano je le, da bi žival za zadovoljevanje svojih želja vzeli iz narave. Za rakuna kot svojega hišnega ljubljenčka se je odločil tudi 30. ameriški predsednik Calvin Coolidge. Njegovemu kosmatincu je bilo ime Rebecca, s predsednikom in njegovo ženo pa je bival med letoma 1926 in 1929. Ena izmed Rebeccinih najljubših zabav je bilo "igranje v delno napolnjeni kopalni kadi s kosom mila," se je pozneje spominjala prva dama Grace Coolidge. Ob odhodu iz Bele hiše sta Rebeko poslala v živalski vrt, ker sta želela, da si poišče družbo.

V ujetništvu rakuni živijo do 20 let, v naravi pa do tri leta, piše National Geographic.