Američanka, ki je iskala ljubezen, postala spletna senzacija

A ob prihodu v Pakistan je sledil hladen tuš, potem ko je Memon ugotovil, da ga je Robinsonova zavajala. Med pogovori preko spleta naj bi namreč uporabljala filter, zato je 19-letnik mislil, da se bo poročil z blondinko. Njegova družina razmerja ni odobravala, v nekem trenutku pa so celo zapustili hišo, potem ko se je Robinsonova več dni zadrževala okoli njihovega doma.

33-letna Onijah Andrew Robinson je oktobra lani odpotovala v Karači, da bi spoznala in se poročila s svojo spletno ljubeznijo, 19-letnim domačinom Nidalom Ahmedom Memonom .

S svojim nenavadnim vedenjem je vzbudila pozornost lokalnih medijev in prebivalcev ter v kratkem času postala spletna senzacija. Po tem, ko ji je potekel turistični vizum, so posamezniki celo zbirali denar za njeno vrnitev v domovino, a Robinsonova ni želela zapustiti Pakistana. V seriji videoposnetkov, ki so zaokrožili na TikToku, Robinsonova prosi za denar, da bi lahko ostala.

Za pakistansko televizijo je medtem spregovoril moški, ki trdi, da je njen sin. Pojasnil je, da ima njegova mati bipolarno motnjo. "Poskušam ji pomagati, da se vrne v ZDA. V Pakistan naj bi šla le, da bi se srečala z njim in njegovo družino," je dejal po poročanju The Independent.

Tiskovni predstavnik ameriškega konzulata v Karačiju je za Arab News povedal, da so seznanjeni s situacijo, vendar ne morejo komentirati zaradi zaščite osebnih podatkov. Daily Mail sicer poroča, da naj bi se ženska v kratkem vendarle vrnila v New York.