Američanka, mati petih otrok, načrtovala teroristični napad na študente?

Preiskovalci FBI so aretirali ameriško državljanko Allison Fluke Ekren, ki jo obtožujejo, da je v Siriji vodila skupino pod okriljem teroristične organizacije Islamska država. Kot piše BBC, naj bi v skupini "poučevala" ženske in tudi otroke, gre za družine islamskih borcev, kako uporabljati orožje in kako se odzvati ob morebitnem napadu. Prav tako naj bi jih učila uporabe samomorilnih jopičev. Pod drobnogledom FBI se je sicer znašla že leta 2019, piše BBC. Fluke Ekrenova, ki je bila rojena in je živela v Kansasu, je osumljena še novačenja novih islamskih borcev, načrtovala pa naj bi tudi teroristični napad na ameriški kolidž, za kar ji grozi 20-letna zaporna kazen. Američanka je sicer poročena z enim od islamskih borcev, s katerim naj bi imela tudi pet otrok.