Oče pristal v bolnišnici, Američanka šokirana: 'Ceneje kot Uber v LA'

Američanka Ana Ochoa se je s svojim možem in dvema otrokoma pred nekaj meseci iz Kalifornije preselila v Španijo. Na družbenem omrežju TikTok od selitve redno objavlja posnetke in s svojimi sledilci deli svojo izkušnjo življenja v Španiji.

Na enem od posnetkov je denimo pokazala cene zobozdravstvenih storitev v kliniki, kjer je zaposlena, pod videom pa so se zvrstili komentarji šokiranih Američanov, ki so jih presenetile ogromne razlike v cenah v primerjavi z ZDA.

Te dni pa je postal viralen še en posnetek, v katerem je Ochoa izrazila svoje začudenje nad prejetim računom. Njena starša sta pred kratkim prišla na obisk v Španijo, njen oče pa je nerodno padel po stopnicah in si poškodoval roko.

Ochoa je poklicala rešilca, ki je starejšega moškega prepeljal v bolnišnico. Tam so mu opravili rentgensko slikanje, ki je potrdilo zlom nadlahtnice. Očeta so ustrezno oskrbeli in mu predpisali zdravila za lajšanje bolečin, poroča Diario As.