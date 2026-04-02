Američanom poslal račun za stroške, ki jih ima zaradi vojne

Dr. Shane Dunphy, ki vodi medicinski center v novozelandski prestolnici, je ameriško veleposlaništvo v pismu pozval, naj mu povrne 2790,95 novozelandskih dolarjev (približno 1383 evrov) stroškov. Dunphy je moral namreč svojemu osebju izdati bone za gorivo, da bi si lažje privoščili prevoz na delo.

V pismu je poudaril, da si njegovi zaposleni zaradi energetske krize, ki je posledica ameriško-izraelskih napadov na Iran, vse težje privoščijo gorivo.

"Zdaj prosimo ZDA, da nam povrnejo stroške bonov. ZDA so namreč odgovorne za to vojno in bi morale prevzeti odgovornost," meni Dunphy.

Nova Zelandija že čuti posledice nemirov na Bližnjem vzhodu, saj je v veliki meri odvisna od uvoza naftnih derivatov. Cene bencina so se v zadnjih tednih zvišale za približno 35 odstotkov, cene dizla pa za 87 odstotkov, poročajo novozelandski mediji.

Dunphy je vojno v Iranu opisal kot "nemoralno" in "popolnoma neupravičeno" in tudi druga podjetja pozval, naj ameriškemu veleposlaništvu pošljejo račune za višje stroške. "A noben denar ne bo nadomestil bede in izgube življenj, za katero so odgovorni Trump in ZDA," je opozoril.