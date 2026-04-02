Tujina

Američanom poslal račun za stroške, ki jih ima zaradi vojne

Wellington, 02. 04. 2026 12.25 pred 26 dnevi 2 min branja 139

Avtor:
M.S.
Pomanjkanje goriv na Novi Zelandiji

Novozelandski zdravnik je ameriškemu veleposlaništvu v Wellingtonu izdal račun za stroške, ki jih ima njegova klinika zaradi energetske krize. Kot je zapisal v pismu, so ZDA sprožile "nepotrebno vojno" in s tem povzročile naftno krizo, zato bi morale tudi finančno odgovarjati za naraščajoče cene goriv.

Dr. Shane Dunphy, ki vodi medicinski center v novozelandski prestolnici, je ameriško veleposlaništvo v pismu pozval, naj mu povrne 2790,95 novozelandskih dolarjev (približno 1383 evrov) stroškov. Dunphy je moral namreč svojemu osebju izdati bone za gorivo, da bi si lažje privoščili prevoz na delo.

V pismu je poudaril, da si njegovi zaposleni zaradi energetske krize, ki je posledica ameriško-izraelskih napadov na Iran, vse težje privoščijo gorivo.

"Zdaj prosimo ZDA, da nam povrnejo stroške bonov. ZDA so namreč odgovorne za to vojno in bi morale prevzeti odgovornost," meni Dunphy.

Nova Zelandija že čuti posledice nemirov na Bližnjem vzhodu, saj je v veliki meri odvisna od uvoza naftnih derivatov. Cene bencina so se v zadnjih tednih zvišale za približno 35 odstotkov, cene dizla pa za 87 odstotkov, poročajo novozelandski mediji.

Dunphy je vojno v Iranu opisal kot "nemoralno" in "popolnoma neupravičeno" in tudi druga podjetja pozval, naj ameriškemu veleposlaništvu pošljejo račune za višje stroške. "A noben denar ne bo nadomestil bede in izgube življenj, za katero so odgovorni Trump in ZDA," je opozoril.

Wellington, Nova Zelandija
FOTO: Shutterstock

Pismo je zaključil z besedami, da nakazilo pričakuje v sedmih dneh.

V pogovoru za britanski Guardian je Dunphy izpostavil, da se je čutil dolžnega poslati pismo. "Če kaj pokvarite, morate to popraviti. Mislim, da bi moral ves svet s prstom pokazati na ZDA in reči: uredite to. Izvolili ste tega človeka za predsednika. Uredite to vi," meni.

Dunphy je ob tem kritičen do držav, ki niso obsodile vojne, vključno z Novo Zelandijo in njenim premierjem Christopherjem Luxonom.

Novozelandski zdravnik sicer ne pričakuje, da mu bodo ZDA plačale račun, ki jim ga je izdal. Ameriško veleposlaništvo Dunphyjevega pisma še ni javno komentiralo.

KOMENTARJI139

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

spermi?
02. 04. 2026 21.38
Čisto pravilno naj zdaj plač Trunfl in njegova velka amerika .
Kimberley Echo
02. 04. 2026 21.22
Glede na to, da je tako Italija kot Avstrija prepovedala prelete ameriških letal, bi se lahko še Slovenija razpetelinila za prepoved, ker leti čez Nemčijo in Madžarsko gotovo ne bodo šli preko Slovenije.
BoriSe
02. 04. 2026 21.20
ZDA so vedno bile in vedno bodo narod povzročiteljev genocida! V zgodovini so povzročili največji genocid..genocid nad domorodnimi indijanci ampak večina ljudi hoče to kar pozabiti! Za večino so to samo pravljice iz filmov Johna Wayne-a med kavbojci in indijanci! Sramota, za svet, da se to nikoli ne omeni ZDA in Trumpu! Najvecja farsa je ameriski praznik "Dan zahvalnosti", ki si ga vsi predstavljajo po svoje..resnico pa prikrivajo!!! Prav tako hinavski židovski Izrael..stalno omenjajo holokavst ampak oni namensko povzročajo genocid nad Palestinci!
Eksiflajs96
02. 04. 2026 21.13
Amerikanos bo pusnil, se nikol ni zmagov vojne k jo je zacev, samo napihvat se znajo, povsod k so oni razglasil zmago so prisli 10 minut pred koncem vojne k so ves drek ostali naredil pa razglasil zmago za svojo.. ste pozabil 1944 iz anglije proti belgiji konvoj ameriskih ladij ko bodo zmagali nad nemcijo? Je svaba zabrisov bombo je 10000 americanov potonil... samo napihvane..
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.15
Je EU, naša "država" že uvedla sankcije proti Izraelu in Netanjahuju?
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.14
Oranžni človk, ki je rekel, da je zaustavil vojne in bi rad dobil nobelovo nagrado za mir, a v resnici bombardiral 16 letnice in jih ubil ter si prislužil sodišče zaradi vojnih zloćinov v Haagu!
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.09
Pravilno!
Slovenska pomlad
02. 04. 2026 20.04
Jaz bom račun poslal na SDS,ki se "financira" iz Bosne,kjer perejo denar.To so le podizvajalci Izraela in modrega Trumpa.
BRABUS1
02. 04. 2026 20.02
Torej bom jaz Golobu poslal račun,ker brez nafte nisem mogel orat.
titomeni
02. 04. 2026 20.09
Ce mislis da ima Golob kaj s tem ne zivis v realnem svetu.. Pa nisem simpatizer mjega, da ne bo pomote
BoriSe
02. 04. 2026 21.22
Nič pametnejšega ni znal ali imel za napisati..pač kavčarji!
Samo navijač
02. 04. 2026 20.01
Sramota ... ZDA so padle najnižje. Ne morejo dobiti vojne, uničujejo iransko infrastrukturo. Kakšna sramota za najmočnejšo državo!
BoriSe
02. 04. 2026 21.23
Najmočnejša v lažeh in hinavščini!
Tir1
02. 04. 2026 19.59
Trump preusmerja pozornost od Epsteinovih afer in neti vojne po svetu. Pravzaprav je zelo blazen človek. In imel je ogromno podporo. Tudi med našimi politiki, ki se plazijo do oblasti. Grozno.
BoriSe
02. 04. 2026 21.24
Ne pravzaprav..on je zblaznel takoj, ko se je skotil..,.že njegova mama Marry Trump je nekoč izjavila, da je njen sin Donaldek navaden i.diot..in tako zelo prav je imela!!!
Samo navijač
02. 04. 2026 19.58
ŽALOSTNO !!!!! 1aprila je predsednik Trump obljubil, da bo Iran »vrnil v kameno dobo, kamor spada«. 2. aprila so letala zadela most B1 na severni obvoznici Teheran-Karaj, eno najvišjih avtocestnih konstrukcij na Bližnjem vzhodu in osrednji del iranskega gradbeništva. Most je bil zadet dvakrat. Drugi napad je pristal, medtem ko so reševalne ekipe delovale na mestu prvega. Ubita sta bila najmanj dva civilista. Več ljudi je bilo ranjenih. Videoposnetek prikazuje dim, ki se dviga iz razpokanega betona, dele mostu, ki se podirajo, in reševalce, ki bežijo iz konstrukcije, ki je bila še vedno bombardirana, medtem ko so poskušali rešiti ljudi, ki jih je zakopala prva bomba. Izraelska obrambna vojska je izdala nenavadno izjavo: »Napada na avtocestni most v Iranu ni izvedel Izrael.« Zanikanje je specifično. Imenuje tarčo. Ne pove, kdo ga je izvedel. Ne pravi, da je bil napad napačen. Pravi, da Izrael ni bil odgovoren za ta napad. Besedilo vzbuja vprašanje, na katerega noče odgovoriti. Če ne Izrael, potem kdo? Združene države niso dale komentarja. Za to specifično operacijo ni bila potrjena nobena podpora tankerjev iz Souda Baya, Ben Guriona ali Prince Sultana. Napad se je zgodil. Pripisovanje ostaja sporno. Most ostaja poškodovan. Mrtvi ostajajo mrtvi. To je trenutek, ko je vojna spremenila kategorijo. Pet tednov je operacija Epic Fury ciljala na vojaško infrastrukturo: pomorske baze, tovarne raket, mreže zračne obrambe, poveljniške bunkerje, poveljniški sedež IRGC Aerospace in raketno mesto Isfahan. Tarče so bile v uniformah. Utemeljitev je bila strateška. Stavek "natančni napad" se je pojavljal na vsakem poročilu. Most B1 ni nič od tega. To je avtocesta. Prevaža potnike med Teheranom in Karadžem. Gradili so ga kot del iranskega projekta severne obvoznice. Njegovo uničenje ne uniči niti enega raketnega izstrelišča niti enega hitrega jurišnega čolna. Zmanjša sposobnost gibanja devetih milijonov ljudi v Teheranu. Trumpova retorika o "kameni dobi" je bila ob prvi uporabi zavrnjena kot pretiravanje. Po mostu B1 postaja operativen. Če se bo kampanja razširila na elektrarne, razsoljevalne naprave in prometno infrastrukturo, kot je grozil Trump, se bo razlika med degradacijo IRGC in degradacijo iranske civilizacije sesula. Država brez mostov, brez elektrike, brez čiste vode ni država, katere vojska je bila poražena. Je država, katere prebivalstvo je bilo kaznovano. Ženevske konvencije razlikujejo med vojaškimi cilji in civilnimi objekti. Avtocestni most, ki služi metropolitanskemu prebivalstvu s 15 milijoni prebivalcev, ni dvoumen. Dvojni pritisk signal še stopnjuje. Napadi med aktivnimi reševalnimi operacijami so vzorec, ki ga obsoja vsak okvir mednarodnega humanitarnega prava. Ne glede na to, ali je bil drugi napad nameren ali gre za napako pri ciljanju, posnetki obstajajo, reševalne ekipe so bile vidne,in čas med udarci je bil dovolj kratek, da reševalci še niso zapustili kraja. Iran bo to uporabil. Posnetek že kroži po iranskih državnih medijih, Al Jazeeri, in na družbenih platformah z milijoni ogledov. Most je zdaj simbol. Ne vojaškega poraza, temveč trpljenja civilistov. Vsak kader padajočega betona bo predvajan skupaj s Trumpovim citatom o "kameni dobi", dokler ne bosta neločljiva v globalni pripovedi. Vojna naj bi se končala v kameni dobi. Kamena doba je pravkar prispela na avtocestni most med Teheranom in Karadžem.
Xxdproxx
02. 04. 2026 19.54
zda najvecji terorist in drzava z najvec vojnimi zlocini.
emanuelson
02. 04. 2026 19.44
Trump mora biti na necem. Kot je bili nekoč tisti, ki je zanetili WW2.Dokazano. Ampak. Zakaj mu nihce nič ne more?
GLAVAČ
02. 04. 2026 19.43
Svet mora po hitrem postopku se odreči amerike ter jim uvesti sankcije
manga
02. 04. 2026 19.36
Jaz zbiram vse obrisane komentarje na 24.com in jih bom objavil enega dne.
ZIPPO
02. 04. 2026 19.16
Ne bi si mislil,da ta prekleta vojna,ki jo je zanetil Trump lahko prizadene Novo Zelandijo,ki je tako daleč stran.Prav je naredil!!!Na ameriška veleposlaništva BI MORALI vsi poslati takšne zahtevke,in jih zasuti!!!!
ptuj.si
02. 04. 2026 19.02
Kar nekaj.
AleksKritik
02. 04. 2026 18.49
Želim videti dan, ko bo EU enotno prenehala klečeplaziti pred ZDA. Tako pa imamo žal le svetle izjeme..v EU in zunaj nje.
Puško v koruzo
02. 04. 2026 19.01
Nihče ne klečeplazi zakaj takšno nabijanje? Če gospodarsko in vojaško sodelujemo, ne pomeni da klečeplazimo. Je pa res, da so ZDA izvolile norca za predsednika in z norcem ne moreš kr na nož. Treba ga je počasi obrnit in ga spravit v bolnišnico.
giffig
02. 04. 2026 19.29
Klečeplazimo, zapomni si to!
petb
02. 04. 2026 18.46
Edino me pri vsem moti, da ta sluzasta evropska politika ni sposobna reči Trumpu, naj se spakira na ono stran luže, pa bo mir.
Kimberley Echo
02. 04. 2026 21.34
Tudi, če bi bila sposobna reči ne, tega zdaj ne more. Energenti prihajajo od tam. Če še teh ne-bi bilo, je konec EU tu. Namreč, odrekli so se poceni ruskim virom, iz Katarja in ZAE ne gre, ostane le ZDA. Žal, ujeli so se v past.
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Ljubezen na prvi ples
