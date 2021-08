Američanom se v Afganistanu (tokrat) ni ponovil Bowe Bergdahl

Na ministrstvu so objavo zgodbe dovolili šele po tem, ko sta oba prišla na varno. Prvemu se je na letališče v Kabulu uspelo prebiti v sredo, drugemu v četrtek. Nihče od njiju ni bil tarča nasilja, prav tako ni poročil o morebitnih poškodbah, so potrdili.

V medijih in na družbenih omrežjih so se namreč pojavili posnetki, kako talibani napadajo tiste, ki skušajo priti do letališča. State Department namreč ves čas poudarja, da ljudem med potjo do letališča ne morejo jamčiti varnosti.

(Ne)slavni talec

Vsaka taka novica Američane nemudoma spomni na vodnika Boweja Bergdahla in se zbojijo, da bi šlo lahko za novo zgodbo o talcih. Bergdahl se je leta 2009 odločil, da bo zapustil svojo enoto v Afganistanu, ker je menda hotel opozoriti poveljnike, da je v njegovi enoti nekaj narobe s poveljevanjem. Kmalu po odhodu so ga zajeli talibani in ga zaprli za pet let.

Po dolgotrajnih pogajanjih za njegovo izpustitev je nato leta 2014 takratni predsednik Barack Obama pristal, da bo v zameno za svobodo ameriškega vojaka iz Guantanama izpustil pet zapornikov. Nanj so se nemudoma vsule kritike, da je zamenjal dezerterja za pet nevarnih teroristov.

Ameriška vojska je osvobojenega Bergdahla nato poslala pred vojaško sodišče, očitali so mu dezerterstvo in neprimerno obnašanje pred sovražnikom. V zapor mu sicer ni bilo treba, so mu pa odvzeli čin in mu deset mesecev od plače trgali po tisoč evrov globe.