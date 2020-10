Američanu, ki zanika obstoj koronavirusa: Oprosti, sonček, napačen kraj!

V sredo je Petersu na predvolilnem dogodku v Turangi vprašanje z dvomi o obstoju koronavirusa zastavil moški z izrazitim ameriškim naglasom. Moški je vstal in rekel:"Kje so vaši dokazi, da virus, ki povzroča bolezen, obstaja?" Namestnik premierja ga je, še preden je moški lahko dobro dokončal stavek, prekinil in mu zabičal, naj se usede.

Potem mu je odvrnil: "Imamo nekoga, ki se je očitno izobraževal v Ameriki. V ZDA je umrlo 220.000 ljudi, do danes je tam zabeleženih osem milijonov primerov. V Indiji poročajo o 79.000 primerih okužb na dan in potem se tu znajde nekdo, ki vstane in reče: 'Zemlja je ravna'."

"Oprosti, sonček, napačen kraj,"je dodal.

Pred ostrim odzivom, ki smo ga lahko videli na posnetku, naj bi se Američan predstavil in trdil, da ima več diplom na področju znanosti. Potem se je osredotočil na zakon od odzivu na covid-19. Toda Peters ga je že takrat prekinil in mu rekel: "Gospod, če ste tako bistri z vsemi temi diplomami, bi lahko vedeli, kaj so vprašanja. Začnite jih zastavljti," poroča Newsweek.