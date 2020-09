Američanu na Tajskem grozi zapor zaradi objave slabe ocene hotela

Letovišče je nato Barnesa zaradi njegove "kampanje obrekovanja" prijavilo policiji. Barnesa so ta mesec aretirali, v priporu pa je ostal dve noči, dokler ni poravnal varščine. V hotelu sicer trdijo, da so sprva skušali neposredno stopiti v kontakt z omenjenim gostom, a so nato sprožili pravne postopke, saj naj bi Barnes negativne komentarje o hotelu objavil na različnih spletnih platformah.

Policija v Koh Čangu je potrdila, da so prijeli prijavo, ki Barnesa bremeni, da je "omadeževal ugled hotela in da se je sprl z osebjem zaradi neplačane pristojbine". Američan, ki dela in živi na Tajskem, je za Guardian še povedal, da so mu tajske oblasti odvzele potni list. Na sodišču se mora zdaj zglasiti 6. oktobra. Kot pravi, se boji morebitne zaporne kazni, ob tem pa poudarja, da je zaradi odmevne aretacije izgubil tudi svojo službo.

Incident se je zgodil v času, ko se tajska turistična industrija spopada s katastrofalnimi posledicami pandemije covid-19. Državi se je uspelo izogniti večjim izbruhom virusa, a njene meje ostajajo zaprte za tuje obiskovalce, ki so ključnega pomena za preživetje tajskega turizma.

Obrekovanje je sicer na Tajskem kaznivo dejanje, za katero je predvidena dveletna zaporna kazen in 5383 evrov denarne kazni. Borci za človekove pravice že dolgo časa opozarjajo, da je omenjeni zakon drakonski in da se ga v državi zlorablja za utišanje aktivistov in novinarjev.

Tripadvisor je v svojem odzivu zapisal, da so proti ideji, da se proti popotniku sproži postopek zaradi izražanja svojega mnenja. "K sreči so takšni primeri na globalni ravni zelo redki. Spletno stran smo ustvarili, da uporabnikom omogočimo pravico do izražanja svojega mnenja in da lahko podajo ostalim popotnikom informacije iz prve roke – tako dobre kot slabe," so zapisali in dodali, da so začasno na strani onemogočili pisanje ocen pod omenjenim hotelom.