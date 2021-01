Američanu zaradi izkopavanj na pokopališču grozi do 12 let zapora

52-letnemu avanturistu iz Utaha ni uspelo najti skritega zaklada, ki ga je pred več kot desetimi leti v Skalnem gorovju skril zbiralec starin in zgodovinar Forest Fenn. Zaradi izkopavanj na enem od zgodovinsko pomembnih pokopališč pa zdaj 52-letniku grozi do 12 let zapora. Skrinjico z dragulji in zlatom je sicer lani našel študent medicine.

52-letnega Rodricka Dowa Craythorna iz ameriške zvezne države Utah je iskanje zaklada, ki ga je umetnostni zgodovinar skril nekje na območju ameriškega Skalnega gorovja, popolnoma obsedlo. V obdobju med 1. oktobrom 2019 in 24. majem 2020 je v upanju, da bo odkril skriti zaklad, izkopaval na zgodovinsko pomembnem pokopališču Fort Yellowstone. Tam se nahaja več kot 35 grobov iz obdobja med letoma 1888 in 1957. 4. januarja je na sodišču priznal krivdo. V primeru, da ga bo sodišče spoznalo za krivega, mu grozi do 12 let zaporne kazni. Sodišče bo svojo odločitev sporočilo marca letos. icon-expand Craythorn je na zgodovinsko pomembnem pokopališču povzročil znatno škodo. FOTO: AP Kot je dejal tamkajšnji tožilec, so bile oblasti do posameznikov, ki so iskali zaklad Forresta Fenna, do zdaj vedno prizanesljive, a je Craythornova želja po odkritju zaklada prevladala nad spoštovanjem zakona. Na pokopališču je namreč pozvročil znatno škodo. Fenn je bronasto skrinjico s zlatom in dragulji v vrednosti enega milijona dolarjev (nekaj več kot 800.000 evrov) skril pred več kot desetimi leti. Namige o lokaciji zaklada je zapisal v pesmi, ki jo je objavil v svoji avtobiografiji iz leta 2010. Na lov za zakladom se je nato podalo več tisoč avanturistov, dva sta med iskanjem umrla. Junija lani je nato Fenn sporočil, da je neimenovani moški našel zaklad v divjini Wyominga. Fenn je septembra umrl, 32-letni študent medicine iz Michigana pa je nato decembra medijem razkril, da je on skrivnostni moški, ki je našel zaklad. icon-expand