V zraku največ zanimanja za ameriški vojaški premik proti Bližnjemu vzhodu

Pri ameriškem CBC so analizirali podatke o letih in premikih ladij ter satelitske posnetke. Jasno je, da sta v regiji oziroma na poti tja dve ameriški letalonosilki.
Letalonosilka USS Abraham Lincoln in njeni rušilci so v Arabskem morju blizu Omana, medtem ko je v Hormuški ožini, Rdečem morju in vzhodnem Sredozemlju še več drugih vojnih ladij.
Na poti v regijo je tudi druga bojna skupina okrog letalonosilke USS Gerald R. Ford, ki je v petek prečkala Gibraltarsko ožino. Največja vojna ladja na svetu je pred tem v četrtek za krajši čas aktivirala identifikacijski sistem in s tem razkrila lokacijo ob obali Maroka v Atlantskem oceanu, je navajal MarineTraffic.
V bližini Geralda R. Forda je lokacijo aktivirala tudi USNS William McLean, gre za ladjo, ki oskrbuje mornarico.
Zračne sile
Podatki o letih kažejo gost promet iz in v letalsko bazo Ramstein v Nemčiji, ameriška letala so pristala tudi na Kreti v Grčiji in v Roti v Španiji, opazili so jih tudi v Bolgariji.
Portal Flightradar24, storitev za sledenje letalom v realnem času, je objavil strnjen posnetek premika vseh ameriških letal v zadnjem tednu do četrtka. Prav poti ameriških vojaških letal je ta teden spremljalo največ njihovih uporabnikov, so zapisali.
Uporabniki so letala ameriške vojske spremljali tudi od petka do danes ponoči. Na poti je bilo več deset težkih transportnih letal ameriške vojske.
Premiki letal in zanimanje zanje pa so se nadaljevali tudi v noči na nedeljo.
V četrtek so v Hormuški ožini blizu Irana opazili tudi letalo P-8 za protipodmorniško in protiladijsko delovanje.
Več deset letal je tudi že v bazi Al Udeid v Katarju, ki velja za glavno ameriško bazo v regiji, in v bazi v Jordaniji.
Ameriški predsednik je Iranu že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, potem ko so iranske varnostne sile januarja brutalno zatrle proteste, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi. ZDA so se sicer že junija lani pridružile izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.