Tujina

V zraku največ zanimanja za ameriški vojaški premik proti Bližnjemu vzhodu

Washington, 22. 02. 2026 11.57 pred 34 minutami 2 min branja 21

Avtor:
N.L.
Ameriška vojaška letala

ZDA na Bližnjem vzhodu kopičijo vojaško moč. Trenutno ima Washington tam razporejeno bojno skupino okrog letalonosilke Abraham Lincoln, na poti je še druga letalonosilka. Promet je povečan tudi v ameriških letalskih bazah na evropskih tleh, za premike ameriških letal je največ zanimanja tudi na portalu Flightradar24. Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden namreč znova zagrozil Iranu, s čimer krepi pritisk za čimprejšnjo sklenitev dogovora glede njegovega jedrskega programa.

Pri ameriškem CBC so analizirali podatke o letih in premikih ladij ter satelitske posnetke. Jasno je, da sta v regiji oziroma na poti tja dve ameriški letalonosilki.

Letalonosilka USS Abraham Lincoln in njeni rušilci so v Arabskem morju blizu Omana, medtem ko je v Hormuški ožini, Rdečem morju in vzhodnem Sredozemlju še več drugih vojnih ladij.

Na poti v regijo je tudi druga bojna skupina okrog letalonosilke USS Gerald R. Ford, ki je v petek prečkala Gibraltarsko ožino. Največja vojna ladja na svetu je pred tem v četrtek za krajši čas aktivirala identifikacijski sistem in s tem razkrila lokacijo ob obali Maroka v Atlantskem oceanu, je navajal MarineTraffic.

USS Gerald R. Ford pri Gibraltarju (20. 2. 2026).
USS Gerald R. Ford pri Gibraltarju (20. 2. 2026).
FOTO: Profimedia

V bližini Geralda R. Forda je lokacijo aktivirala tudi USNS William McLean, gre za ladjo, ki oskrbuje mornarico.

Zračne sile

Podatki o letih kažejo gost promet iz in v letalsko bazo Ramstein v Nemčiji, ameriška letala so pristala tudi na Kreti v Grčiji in v Roti v Španiji, opazili so jih tudi v Bolgariji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portal Flightradar24, storitev za sledenje letalom v realnem času, je objavil strnjen posnetek premika vseh ameriških letal v zadnjem tednu do četrtka. Prav poti ameriških vojaških letal je ta teden spremljalo največ njihovih uporabnikov, so zapisali.

Uporabniki so letala ameriške vojske spremljali tudi od petka do danes ponoči. Na poti je bilo več deset težkih transportnih letal ameriške vojske.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premiki letal in zanimanje zanje pa so se nadaljevali tudi v noči na nedeljo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V četrtek so v Hormuški ožini blizu Irana opazili tudi letalo P-8 za protipodmorniško in protiladijsko delovanje.

Več deset letal je tudi že v bazi Al Udeid v Katarju, ki velja za glavno ameriško bazo v regiji, in v bazi v Jordaniji.

Ameriški predsednik je Iranu že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, potem ko so iranske varnostne sile januarja brutalno zatrle proteste, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi. ZDA so se sicer že junija lani pridružile izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.

ZDA Iran Bližnji vzhod vojska

Trump pošilja zdravstveno pomoč na Grenlandijo

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rookoko
22. 02. 2026 12.34
Sedaj je tudi jasno, zakaj so se nekateri naši vojaki mudili v Romuniji... Očitno tudi naša vojska sodeluje pri organizaciji napada na Iran. Sajovic, kdo bo odgovarjal?
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
22. 02. 2026 12.32
konec je z Izraelom in usa če bilo kaj pade po Iranu...
Odgovori
0 0
daiči
22. 02. 2026 12.28
Še tega se nam manka. Če jh napadejo bo litr benza po 5eur? A zakaj. Zato k bojo pol eno ozino zaprl skoz katero gre 80% tankarov dizla pa benza u evropo. Benz pa dizl bo pol utekocinn zlato.
Odgovori
+3
3 0
daiči
22. 02. 2026 12.29
Jutr grem pa napolnm dva soda benza.
Odgovori
+1
1 0
Najpametnejši
22. 02. 2026 12.28
Nisem vedel, da so taki in podobni vojaški napadi na neko sovereno državo v skladu z mednarodnim pravom. So se slučajno naše sposobne dame že kaj oglasile? So mogoče zaskrbljene?
Odgovori
+4
4 0
Watch-Man X
22. 02. 2026 12.26
V iranu poznajo samo dva spola...Judje nas pa posiljujejo svojo gejovsko agendo!
Odgovori
+11
11 0
JanezNovakJohn
22. 02. 2026 12.23
Zakaj mora Iran sprejeti ameriške zahteve in ne obratno? Dogovor ima v ospredju pogovor o interesu in pravičnosti. Kje so tu Z.N.
Odgovori
+11
11 0
HUSO BOSS
22. 02. 2026 12.22
ČE LAHKO PUTIN LAHKO TUDI JAZ TRUMP
Odgovori
+5
6 1
Renee Nicole Good v spomin
22. 02. 2026 12.32
miško...pedofedo trump je 8000 km od doma...ukrinaciji pa na Ruski meji
Odgovori
0 0
biggie33
22. 02. 2026 12.20
Jaz sem desničar, pa sem na strani Irana.. Izrael je treba ustaviti, enkrat za vselej!!
Odgovori
+13
14 1
Watch-Man X
22. 02. 2026 12.22
Sej v sloveniji te ki podpirajo udbovca janšo niso nbeni desničarji..moreš imeti iq za desničarja ne pa slepo slediti.
Odgovori
+11
13 2
Monalisa99
22. 02. 2026 12.22
Pošteno... bravo
Odgovori
+11
12 1
rdeča petokraka
22. 02. 2026 12.19
Čas je da enkrat dobijo gringosi kar vsa ta leta prosijo. To ne bo Afganistan ali Irak!
Odgovori
+8
9 1
tron3
22. 02. 2026 12.17
Kdo pa pravi, da je Iran tarča???
Odgovori
+3
3 0
xxman.y
22. 02. 2026 12.19
Ne kdo pa je? Venezuela še 1x?
Odgovori
+2
2 0
JanezNovakJohn
22. 02. 2026 12.25
Na kaj pa misliš? Moda izkrcanje v Palestini in pričetek gradnje Trampovih letovišč za bogate
Odgovori
+3
3 0
Lusio
22. 02. 2026 12.15
kavbojci oz.zidi hocejo kapitulacijo irana in ne dogovor.upa da jih dobijo po grbi
Odgovori
-2
3 5
Delavec_Slo
22. 02. 2026 12.14
Spodaj pa uojna ali nateg v ukrajini!
Odgovori
+4
5 1
Monalisa99
22. 02. 2026 12.13
Upam da prevlada mir in predvsem razum....in če ne bomo vsi prizadeti
Odgovori
+7
7 0
marmilan
22. 02. 2026 12.10
pa kaj bi rad ta kavboj. Tu se bo krepko opekel.
Odgovori
+2
7 5
Delavec_Slo
22. 02. 2026 12.15
Res je, s tujim k. mahat po koprivah je lahko!
Odgovori
+5
6 1
