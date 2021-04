'Amerika gre spet naprej, saj krizo spreminja v priložnost'

Zaradi pandemije je Biden govoril pred majhno, posebej izbrano skupino okoli 200 demokratskih in republikanskih poslancev. Tesno za njim sta v kongresu sedeli podpredsednica Kamala Harris in predsednica parlamenta Nancy Pelosi .

"Bil je tudi čas," je tik pred začetkom govora, ki ga je pospremil bučni aplavz, poudaril ameriški predsednik. Biden je okaral zdravstveno in gospodarsko krizo v državi ob prihodu na oblast, napad na Kapitol 6. januarja pa je označil za "najhujši napad na našo demokracijo po državljanski vojni" in poudaril, da je Amerika pripravljena na nov vzpon. "Pred stotimi dnevi je ameriška hiša gorela, a je pripravljena na ponovni vzlet, saj je bilo od takrat sprejetih več načrtov in reform za reševanje krize. Po stotih dneh lahko državi povem: Amerika gre spet naprej, saj nevarnosti in krize spreminja v priložnosti," je dejal.

"Vem, da se nekateri sprašujete, ali so ta delovna mesta za vas. V hitro spreminjajočem se gospodarstvu se počutite zapuščene in pozabljene," je dejal in dodal, da bodo njegovi naložbeni načrti ustvarili "milijone delovnih mest" . "Skoraj 90 odstotkov delovnih mest v infrastrukturnem resorju ne zahteva univerzitetne izobrazbe," je dejal in poudaril, da "te države ni zgradil Wall Street – srednji razred jo je".

Njegov načrt vključuje milijardo dolarjev, ki jih bodo ZDA v desetih letih namenile za izobraževanje in varstvo otrok, ter 800 milijard dolarjev (okoli 660 milijard evrov) davčnih olajšav za družine s srednje visokimi in nizkimi dohodki. Načrt vključuje tudi 200 milijard dolarjev (okoli 160 milijard evrov) za brezplačni vrtec in 109 milijard dolarjev (okoli 90 milijard evrov) za brezplačno visokošolsko izobraževanje.

Biden je predlagal revizijo ameriškega davčnega sistema. "Ameriški načrt za družine" se bo financiral z dvigom najvišje mejne davčne stopnje za najbogatejše Američane s sedanjih 37 odstotkov na 39,6 odstotka. Američanom, ki zaslužijo več kot milijon dolarjev, se tako skoraj podvoji davek na dohodek od naložb, znan kot kapitalski dobiček. "Čas je, da ameriška podjetja in en odstotek najbogatejših Američanov začnejo pošteno plačevati svoj delež," je dejal.

V govoru, osredotočenem na notranjo politiko, je Biden več pozornosti kot kateri koli drugi zunanjepolitični problematiki posvetil Kitajski. Dodal je, da so potrebni načrti porabe, da bi sledili Kitajski, kar njegova uprava ocenjuje kot velik strateški izziv.

Povedal je, da je veliko časa namenil pogovoru s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom. "Smrtno resen je v svojem načrtu, da postanejo najpomembnejša sila na svetu," je dejal in dodal, da morajo ZDA razvijati proizvode in tehnologije prihodnosti ter z njimi prevladovati. "Amerika bo nasprotovala nepoštenim trgovinskim praksam, ki spodkopavajo ameriške delavce in ameriško industrijo, kot so subvencije državnim podjetjem ter kraje ameriške tehnologije in intelektualne lastnine," je dejal Biden.

Biden je nagovoril tudi Rusijo. Povedal je, da je predsednikuVladimirju Putinu jasno povedal, da bodo vmešavanje Moskve v ameriške volitve in kibernetski napadi na vlado in podjetja imeli posledice, vendar Washington ne išče konflikta in noče stopnjevati napetosti. V svojem govoru je poudaril tudi "izjemen napredek", ki so ga glede novega koronavirusa v ZDA dosegli v zadnjih mesecih, zlasti s pospešenim cepljenjem. Cepljenih je že več kot 96 milijonov oseb ali skoraj 30 odstotkov prebivalstva.