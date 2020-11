Trumpova prednost v Pensilvaniji in Georgii kopni, Biden tik pred zmago

Američani nestrpno pričakujejo novega predsednika, bitka za Belo hišo pa še vedno ni odločena. Vse bližje zmagi je demokrat Joe Biden, Trumpova prednost v nekaterih ključnih državah, ki jih potrebuje za zmago, pa kopni. Za zmago je sicer potrebnih 270 elektorskih glasov. Biden jih ima trenutno 253, Trump pa 213.

Aktualni predsednik Donald Trump za ponovno zmago potrebuje elektorske glasove iz Pensilvanije in še treh preostalih držav. Joe Biden na drugi strani za zmago po projekcijah CNN potrebuje še 17 elektorskih glasov, trenutno pa vodi v Arizoni in Nevadi. Nevada, v katero so uprte vse oči, je ob 18. uri v četrtek sporočila zadnje rezultate. Bidnova prednost je zdaj komaj 11.000 glasov, trenutno ima 49,4 odstotkov glasov, Trump pa 48,5 odstotkov. Prešteti morajo še več kot 150.000 glasovnic, torej so prešteli okoli 89 odstotkov glasov. Republikanci so že vložili tožbo proti državi, češ, da je 10.000 glasov prišlo od ljudi, ki ne živijo več v Nevadi, a je sodnik prvo sodbo že zavrnil. Jasnejši rezultat pričakujejo do vikenda, saj morajo procesirati še vse glasove, ki so bili poslani po pošti in so prispeli pozno, a so bili oddani do 3. novembra.

Bitka pa se zaostruje v Georgii, kjer Trump vodi pred Bidnom samo še za 1709 glasov. Zadnje rezultate so v Georgii sporočili ob 03.00 uri po našem času, v Arizoni pa prosijo za potrpežljivost. Državni sekretar Georgie Brad Raffenspergerje povedal, da morajo prešteti še veliko glasov, štetje bi se lahko zavleklo v vikend. Sodnik v Georgii je medtem že zavrgel tožbo, ki so jo vložili republikanci, saj so želeli preprečiti "nezakonito štetje glasovnic, ki so prispele po volitvah".

icon-expand Donald Trump verjame, da mu demokrati skušajo ukrasti volitve. FOTO: AP

V Pensilvaniji se je vodstvo Trumpa z začetnih 600.000 glasov znižalo na le nekaj več kot 22.000 glasov, saj Biden prejema večino glasov po pošti. Demokratski volivci so tokrat predvsem zaradi pandemije novega koronavirusa v večjem številu volili po pošti kot doslej, republikanci pa so se odpravili na volišča na volilni dan. Posledično je imel Trump na začetku veliko prednost, zdaj pa ta kopni. Trenutno preštevajo še zadnje glasove, in sicer v večjih mestih, kot sta Philadelfija in Pittsburgh, ki pa sta pretežno demokratski. V Philadelfiji policija po zadnjih podatkih preiskuje namige o domnevno načrtovanem napadu na volilni center, kjer preštevajo še zadnje glasove.

Medtem ko Trump zahteva konec preštevanja glasovnic, Biden poziva k potrpežljivosti. Ameriški predsednik Donald Trump je v izjavi o volitvah v Beli hiši dejal, da mu skušajo demokrati ukrasti zmago na volitvah, in napovedal nadaljevanje tožb. Dokazov za nepravilnosti ali prevare na volitvah ni navedel. "Ne smemo dovoliti, da bi kdorkoli utišal naše volivce ali proizvedel rezultate. Naše številke so se skrivaj čudežno zmanjševale. Skušajo potvoriti volitve in tega ne smemo dovoliti," je dejal Trump, ki se od volilne noči razen preko Twitterja ni oglasil. Ponovil je svoje znane obtožbe, da so določena mesta, ki jih vodijo demokrati, skorumpirana, volilne delavce, ki so prostovoljci in jim večinoma tega ni treba delati, pa je obtožil, da ponarejajo glasove ali preštevajo nezakonite glasove. Poleg tega je nizal obtožbe na račun osrednjih medijev, milijarderjev in velikih tehnoloških podjetij, češ da so vsi proti njemu in podpirajo demokrata Bidna.

icon-expand Trumpovi podporniki so pred volilni center v Arizoni prišli z avtomatskimi puškami. FOTO: AP

"Mislim, da bo veliko tožb. Najverjetneje bo šlo skozi pravni proces. Imam občutek, da bodo na koncu odločili sodniki," je dejal Trump, ki polaga upe v vrhovno sodišče ZDA s konservativno večino in tremi sodniki, ki jih je sam imenoval na položaj. Državno sodišče v Michiganu je medtem v četrtek zavrglo tožbo Trumpove kampanje zaradi domnevnih nepravilnosti pri štetju glasovnic torkovih volitev kot neutemeljeno in brez dokazov. Michigan, kjer je sodnica v četrtek ugotovila, da tožba Trumpove kampanje, naj se zaustavi štetje glasovnic, nima nobene osnove za uspeh, je že dobil Biden. Za zmagovalca so ga razglasile vse ameriške televizije in Biden je od srede, ko so Trumpovi v Michiganu vložili tožbo, le še povečal prednost, ki je narasla na okrog 150.000 glasov.

icon-expand Joe Biden je prepričan v zmago. FOTO: AP

Medtem ko Trump trdi, da mu skušajo ukrasti volitve, pa je Biden prepričan v zmago. Njegova kampanja verjame, da bo prejel še več kot 270 elektorskih glasov, ki so sicer potrebni za zmago.