Amerika praznuje: slavja na ulicah, odpiranje šampanjcev

Spontana slavja so izbruhnila tudi v Los Angelesu, kjer prebiva novoizvoljena Harrisova, če se ne nahaja v Washingtonu. Njeni podporniki pa so se zbrali tudi pred Harrisovo rojstno hišo v Berkeleyju v Kaliforniji.

Bidnovi podporniki po razglasitvi njegove zmage praznujejo na ulicah številnih ameriških mest, tudi v Washingtonu, New Yorku, Chicahu ter Philadelphii, ki se nahaja v ključni Pensilvaniji - prav osvojitev te zvezne države in njenih 20 elektorskih glasov je Bidna danes popeljala čez število 270 ter zmage na volitvah.

V nekaterih ameriških mestih so se zbrali tudi Trumpovi podporniki. V Michiganu so pred mestno hišo vzklikali "še štiri leta" in zmagali smo". Njegovi podporniki so se zbrali tudi v Philadelphii, v podporo republikancu Trumpu, za katerega trdno verjamejo, da je pravi zmagovalec volitev.