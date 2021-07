Amerika rojstni dan praznovala, kot se spodobi, Biden pozval k cepljenju

Pikniki, ognjemeti, gneča na cestah in plažah. Takšna je bila v nedeljo podoba Amerike, ko je sproščeno in množično praznovala dan neodvisnosti. A najbolj domoljubna stvar, ki jo ljudje lahko naredijo ob 245. rojstnem dnevu države je, da se cepijo, je v nagovoru dejal predsednik Joe Biden. Kljub uspešnemu boju s pandemijo Bela hiša do 4. julija ni dosegla ambicioznega cilja, to je, da bi vsaj z enim odmerkom cepili 70 odstotkov odraslih. In v predelih, kjer ljudje cepivo zavračajo, se nevarni delta virus že širi.

