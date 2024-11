Volišče v Dixville Notchu že zaprli: tri glasove prejel Trump, tri pa Harrisova

V ZDA so začeli z izbiro novega predsednika oziroma predsednice. Ameriške volitve so pomembne tudi za nas, saj so ZDA tako močna sila, da bo končni zmagovalec – bodisi republikanec Donald Trump bodisi prva ženska predsednica, demokratka Kamala Harris – vplival tudi na svetovno politiko. Kdo bo zmagovalec, je letos še posebej težko napovedati, izid bo predvsem odvisen od glasovanja v t. i. "swing states", ki včasih izvolijo republikanca, včasih pa demokrata.

Kdaj se bodo 5. novembra odprla volišča, ni določeno na nacionalni ravni, pač pa o tem odloča vsaka zvezna država posebej. Prebivalci majhnega mesta Dixville Notch v New Hampshiru so svoje glasove že oddali in glede na to, da je v tej oddaljeni občini glasovalo le šest ljudi, so tudi rezultati že znani. Trije prebivalci so svoj glas oddali za Trumpa, trije pa za Harrisovo.

Večina volišč se bo sicer odprla ob 7. uri po lokalnem času (okoli 13. ure po našem času, odvisno od zvezne države), vendar pa bodo nekatere z glasovanjem začele že ob 5. uri, druge pa šele ob 10. uri. V nekaterih zveznih državah, kot so New Hampshire, Tennessee in Washington, se bo glasovanje začelo celo ob različnih urah, saj o tem odločajo različni okraji in občine.

Kdaj bo znano, kdo je zmagovalec? Volišča se tudi zaprejo ob različnih urah. Glasovanje se bo v Indiani in Kentuckyju denimo končalo že ob 18. uri po vzhodnem ameriškem času, medtem ko se volišča na Havajih in Aljaski, najbolj zahodnih zveznih državah, zaprejo šele ob polnoči po vzhodnem ameriškem času.

Leta 2020, ko so Američani nazadnje izbirali predsednika, je trajalo štiri dni, da so po zaključku glasovanja Joeja Bidna razglasili za zmagovalca. Razlog, da je tako dolgo trajalo, so bili izjemno tesni izidi v nekaterih ključnih državah, zato so ponekod glasove ponovno šteli. Hkrati je bilo zaradi pandemije ogromno glasovnic poslanih po pošti, prešteli pa so jih dan po volitvah. Od takrat so sicer nekatere države, da bi pospešile štetje glasovnic, spremenile svoje volilne zakone. A čeprav tokrat štetje glasov morda ne bo trajalo štiri dni, zmagovalec zagotovo ne bo znan na volilni večer. Prav zato, ker sta kandidata v ključnih zveznih državah tudi letos izenačena, je težko napovedati, kdaj bo znano, kdo se bo januarja vselil v Belo hišo. Odločilno vlogo v tokratnih volitvah bo imelo sedem t. i. "swing states" oziroma nihajočih držav, to so Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada in Severna Karolina.

Zmagovalca v ZDA tradicionalno razglasijo mediji, ko postane jasno, da je eden od kandidatov osvojil dovolj elektorskih glasov. Američani predsednika namreč ne volijo neposredno, temveč prek elektorjev. Vsaka zvezna država ima določeno število elektorjev, odvisno od števila prebivalcev države. Za zmago na predsedniških volitvah mora kandidat osvojiti najmanj 270 od skupaj 538 elektorskih glasov.

Američani bodo volili tudi člane predstavniškega doma in tretjino senatorjev Američani bodo danes volili tudi vseh 435 članov predstavniškega doma, ki imajo dveletni mandat, ter tretjino senatorjev. Ti imajo šestletni mandat, vsaki dve leti jih na vrsto za volitve pride tretjina. Glede na ankete bi lahko demokrati v predstavniškem domu, ki ga zdaj obvladujejo republikanci, dobili večino, medtem ko imajo v senatu več možnosti za prevzem večine republikanci. V 11 zveznih državah bodo volili guvernerje, poleg tega bo v 41 državah potekalo 147 referendumov.