Pence: Ameriko bomo 'spet spet' naredili veliko

Tudi sicer Penceovemu govoru očitajo kar nekaj neresnic. Tako je trdil, da je Trump nasledil gospodarsko katastrofo. V resnici se je ameriško okrevanje po krizi leta 2008 začelo v času vlade Baracka Obame in je bilo ob Trumpovem nastopu oblasti januarja 2017 v polnem zagonu. Trump ga je le pospešil z davčnimi olajšavami in odpravljanjem regulacij, poroča STA .

Mike Pence se je v govoru, pričakovano, obregnil ob Trumpovega izzivalca, demokrata Joeja Bidna . Če bo izvoljen, Ameriki grozi resna nevarnost, je grmel izza govorniškega odra v zgodovinski trdnjavi McHenry v Baltimoru, kjer so Američani v vojni leta 1812 porazili Britance. " Predsednik Trump je od prvega dne svoje administracije naš narod vodil po poti svobode in priložnosti, medtem ko bi Joe Biden Ameriko popeljal na pot socializma in propada, " je žugal. " Ni na kocki demokracija, kot pravi Biden, ampak so na kocki gospodarsko okrevanje ter zakon in red. Izbira je ta, ali bo Amerika ostala ameriška," je še dejal in Bidna označil za "trojanskega konja radikalne levice" .

Ne le Pence, tudi drugi govorniki na konvenciji so poudarjali, da so republikanci s Trumpom za policijo, demokrati z Bidnom pa za nemire, požiganje, uničevanje in nasilje. Ob množičnem bojkotu športnih tekmovanj, tekme so zaradi protesta proti nasilju nad temnopoltimi prestavili v ligah NBA, MLB in MLS, so našli tudi temnopoltega športnika, ki je proteste obsodil. Nekdanji poklicni nogometaš lige NFL Burgess Owens, ki kandidira za zvezni kongres iz Utaha, je dejal, da "tolpe drhali" požigajo mesta, demokrati pa popularizirajo socializem, proti kateremu se je njegov oče boril v drugi svetovni vojni. Njegov oče se je sicer boril proti nacizmu in fašizmu, s socialistično Sovjetsko zvezo pa so bile ZDA zaveznice.

Nastopila je tudi Trumpova svetovalka Kellyanne Conway, ki se konec meseca poslavlja s položaja zaradi težav v družini, mož in hčerka namreč nasprotujeta Trumpu. Povedala je, da je Trump na vodilne položaje imenoval ženske in je tudi njej dal vplivno vlogo. "Ženska na vodilnem položaju za Trumpa ni novost. Zaupa nam, se posvetuje z nami in spoštuje naše mnenje," je dejala.