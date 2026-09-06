Ameriška delegacija v Moskvi: 'Predstavili vrsto idej o poteh do rešitve'

Washington znova krepi prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. Včeraj je bil na vrsti triurni pogovor s Putinom, po pogovoru pa je sledila še večerja. Pomočnik ruskega predsednika Jurij Ušakov je pogovore označil za "koristne" in dejal, da so se ameriški predstavniki resno pripravili na to potovanje.
"Predstavniki ZDA so se na ta obisk temeljito pripravili. Niso zgolj znova poudarili svojega običajnega interesa za hiter konec sovražnosti, temveč so predstavili tudi vrsto idej o možnih poteh do rešitve," je dejal Ušakov. Kot je še poudaril, je ruska stran "izrazila prepričanje, da bodo zastavljeni cilji doseženi", ni pa razkril, za katere konkretne cilje gre.
Ušakov je še dodal, da sta Witkoff in Kushner obljubila, da bosta med nedeljskimi pogovori z ukrajinskim predsednikom uporabila "ugotovitve in ocene, ki sta jih osebno prejela od predsednika Rusije". Uradnik Bele hiše je povedal, da sta strani "razpravljali o konkretnih načrtih za nadaljnje korake, ki bodo predstavljeni v prihodnjih tednih," poroča CNN.
Putin je sicer v uvodu v srečanje pred kamerami opozoril, da "razmere seveda niso preproste". "Razmere, ki jih moramo danes obravnavati, seveda niso preproste. Toda preden začnemo, vas želim prositi, da predsedniku Združenih držav, gospodu Trumpu, prenesete moje najboljše želje in besede hvaležnosti," je dejal Putin.
Tudi Witkoff je imel lepe besede za Putina. "Ko se bova upokojila, bova imela vse te neverjetne zgodbe in spomine, vaši pa bodo povsem na vrhu seznama."
Pogovorov se je poleg Ušakova udeležil tudi Kiril Dmitrijev, vodja ruskega državnega sklada za premoženje in posebni odposlanec Kremlja. Po koncu srečanja je Dmitrijev v objavi na omrežju X srečanje označil za "pomemben obisk za vzpostavljanje miru".
Danes pogovor z Zelenskim
Witkoff in Kushner bosta danes odpotovala še v Kijev, kar predstavlja njun prvi obisk ukrajinske prestolnice od začetka vojne, medtem ko sta bila v Moskvi že večkrat.
Obisk ameriške delegacije v Kijevu poteka v času skoraj neprestanih ruskih raketnih napadov in napadov z droni na ukrajinsko prestolnico. Med drugim je bila v petek neposredno zadeta tudi stavba sedeža ukrajinske varnostne službe SBU.
Putin je sicer sporočil, da je odredil tridnevno prekinitev ruskih napadov na Kijev, ki naj bi sovpadala z obiskom ameriške delegacije v Ukrajini, vendar je poudaril, da se strani nista dogovorili o širšem premirju.
Tudi Ukrajina je ustavila napade na Moskvo. "Od zdaj do konca sobote ter v nedeljo in ponedeljek je Ukrajina pripravljena vzdržati se napadov na Moskvo, pri čemer pričakujemo, da bodo Rusi enako storili glede Kijeva," je Zelenski zapisal na omrežju X.
Zelenski je v soboto povedal, da so ruske rakete zadele dve letališči v bližini Kijeva, med drugim tudi letališče Borispol, ki je pred vojno opravljalo mednarodne lete. "Očitno so ti ruski napadi na letališča odziv na pogovore in priprave glede možnosti, da bi ameriška stran za prihod v Ukrajino uporabila letalo," je dejal Zelenski. Od začetka vojne so tuji voditelji v Kijev večinoma potovali z vlakom iz Poljske; ni še znano, ali bodo domnevni ruski napadi vplivali na načrte ameriške delegacije.
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