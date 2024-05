Ameriška družina jedla medvedje meso in se okužila s parazitskimi črvi

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je v novem poročilu, objavljenem ta teden, razkril, da je bil julija 2022 v Minnesoti hospitaliziran 29-letni bolnik s sumom na trihinelozo. Imel je povišano telesno temperaturo, hude bolečine v mišicah, zatečene oči in eozinofilijo oziroma stanje povišane ravni eozinofilcev, vrste belih krvnih celic, poroča The Guardian.

Teden dni pred pojavom simptomov je bolnik v družinskem krogu jedel meso črnega medveda, ki je bilo, preden so ga spekli na žaru, 45 dni zamrznjeno. Pripravili so ga zelo rahlo popečenega, skoraj surovega (rare) in postregli z zelenjavo. Med preiskavo incidenta so odkrili šest primerov trihineloze, tudi pri dveh ljudeh, ki mesa sploh nista jedla in sta zaužila zgolj zelenjavo.

Glede na molekularno testiranje so bile ličinke iz medvedjega mesa v zamrzovalniku več kot 15 tednov, vendar pa gre za posebno vrsto ličink, ki so odporne na zamrzovanje. CDC opozarja, da lahko parazite trihinel uničimo zgolj z zadostno toplotno obdelavo in da okuženo meso lahko navzkrižno kontaminira tudi druga živila, kot se je v primeru omenjene družine zgodilo z zelenjavo.

Okužilo se je šest od devetih članov družine, tri so morali hospitalizirati

Šest dni pred pojavom prvih simptomov se je prvi bolnik in še osem njegovih širših družinskih članov iz Arizone, Minnesote in Južne Dakote za več dni zbralo v Južni Dakoti. Medvedje meso je prinesel eden izmed družinskih članov, ki je medveda leta 2022 ubil v severnem Saskatchewanu v Kanadi.

Kot je zapisano v poročilu, so meso sprva nehote postregli skoraj surovo, domnevno zato, ker je bilo meso temne barve, družinski člani pa so zato težko razbrali stopnjo pečenosti. Potem ko so nekateri družinski člani poskusili meso in opazili, da je premalo pečeno, so meso še za nekaj časa vrgli na žar in ga znova postregli.