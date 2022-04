Ameriška družina želela kot spominek iz Izraela odnesti granato

Na izraelskem letališču Ben Gurion je zavladal bombni preplah, ko so v prtljagi ameriške družine našli neeksplodirano granato. Del letališča so takoj evakuirali, panični potniki pa so se pognali v beg, pri čemer se je ena oseba poškodovala.

Ameriška družina je med potovanjem po Izraelu obiskala Golansko planoto in od tam odnesla prav nenavaden "spominek". Eden od otrok je namreč našel neeksplodirano granato in jo odnesel s seboj. Družina jo je nato spakirala v prtljago ter jo nameravala odnesti na letalo in v ZDA. Ko so med rednim preverjanjem prtljage svoj spominek pokazali varnostnikom, pa so na letališču Ben Gurion v Tel Avivu v hipu sprožili bombni preplah in del letališča takoj evakuirali, je poročal The Jewish Press. Na kraju so posredovali bombni tehniki.

Med samo evakuacijo je na letališču zavladala panika, saj so ljudje v strahu pred bombo začeli bežati in iskati varno zavetje. Na družbenih omrežjih so zakrožili številni posnetki, ki kažejo, kako ljudje panično tečejo po terminalu in se skrivajo.

V paniki se je nek moški med begom poškodoval na vrtiljaku za prtljago, zato so ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili z izraelske letališke uprave.

