Ameriška FDA cepivu Moderne izdala dokončno zeleno luč

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek odobrila uporabo cepiva podjetja Moderna proti covidu-19 za starejše od 18 let. Cepivo Moderne je sicer v uporabi že več kot leto dni, vendar na podlagi začasne odobritve. Redno zeleno luč je v ZDA doslej dobilo le cepivo Pfizerja in BioNTecha.

Redna odobritev pomeni, da bo Moderna lahko odslej sama prodajala svoje cepivo neposredno potrošnikom. Začasno odobritev je Moderna dobila decembra 2020, v postopku je prošnja za začasno odobritev za stare nad 12 let, za otroke stare med šest do 11 let pa Moderna za odobritev cepiva še ni zaprosila. Cepivo Moderne z imenim spikevax je sploh prvi proizvod Moderne, ki ima zeleno luč FDA. icon-expand Cepivo Moderna FOTO: Dreamstime Moderna je avgusta sporočila, da je njeno cepivo pol leta po drugem odmerku 93-odstotno učinkovito. Ameriška vlada je sicer še isti mesec odločila, da Američani potrebujejo poživitveni odmerek osem mesecev po drugem odmerku cepiva Moderne ali Pfizerja. Ameriška vlada je doslej od Moderne odkupila 500 milijonov odmerkov cepiva.