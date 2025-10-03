Ameriška FDA odobrila tabletko za prekinitev nosečnosti

Podjetje Evita Solutions je na svoji spletni strani objavilo, da je Uprava za hrano in zdravila (FDA) odobrila njihovo poceni različico tabletke mifepriston, ki je odobrena za prekinitev nosečnosti do desetega tedna, poroča ameriška televizija NBC.

Odločitev FDA je sprožila veliko ogorčenje nasprotnikov pravice do splava. Konservativna organizacija Students for Life Action je potezo FDA označila za madež na vladi Donalda Trumpa, odločitev je na omrežju X ostro kritiziral tudi republikanski senator iz Missourija Josh Hawley.

Trumpova vlada je sicer odpravila ukrepe za zaščito pravice do prekinitve nosečnosti na zvezni ravni, ki jih je po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA leta 2022 sprejela predhodna demokratska vlada pod vodstvom nekdanjega predsednika Joeja Bidna.

Do odločitve FDA prihaja v času, ko se Roberta F. Kennedy in Trump soočata z vse večjim pritiskom konservativnih nasprotnikov splava, naj vlada ponovno prepove uporabo in predpisovanje tabletke mifepriston. Ta je bila odobrena že pred 25 leti, znanstveniki pri FDA pa so jo tudi kasneje večkrat ocenili kot varno in učinkovito.