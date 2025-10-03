Svetli način
Ameriška FDA odobrila tabletko za prekinitev nosečnosti

Washington, 03. 10. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
STA , K.H.
Ameriška Uprava za hrano in zdravila, ki spada pod ministrstvo za zdravje ZDA pod vodstvom Roberta F. Kennedyja mlajšega v republikanski vladi predsednika Donalda Trumpa, je v četrtek presenetljivo odobrila uporabo generične tabletke proizvajalca Evita Solutions za prekinitev nosečnosti, poročajo ameriški mediji. Odločitev je sprožila ogorčenje nasprotnikov pravice do splava.

Tabletka za prekinitev nosečnosti
Tabletka za prekinitev nosečnosti FOTO: Shutterstock

Podjetje Evita Solutions je na svoji spletni strani objavilo, da je Uprava za hrano in zdravila (FDA) odobrila njihovo poceni različico tabletke mifepriston, ki je odobrena za prekinitev nosečnosti do desetega tedna, poroča ameriška televizija NBC.

Odločitev FDA je sprožila veliko ogorčenje nasprotnikov pravice do splava. Konservativna organizacija Students for Life Action je potezo FDA označila za madež na vladi Donalda Trumpa, odločitev je na omrežju X ostro kritiziral tudi republikanski senator iz Missourija Josh Hawley.

Trumpova vlada je sicer odpravila ukrepe za zaščito pravice do prekinitve nosečnosti na zvezni ravni, ki jih je po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA leta 2022 sprejela predhodna demokratska vlada pod vodstvom nekdanjega predsednika Joeja Bidna.

Do odločitve FDA prihaja v času, ko se Roberta F. Kennedy in Trump soočata z vse večjim pritiskom konservativnih nasprotnikov splava, naj vlada ponovno prepove uporabo in predpisovanje tabletke mifepriston. Ta je bila odobrena že pred 25 leti, znanstveniki pri FDA pa so jo tudi kasneje večkrat ocenili kot varno in učinkovito.

fda tabletka za prekinitev nosečnosti pravica do splava zda donald trump
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sivabrada
03. 10. 2025 08.43
To je treba vključiti kot pomoč afriškim državam.
ODGOVORI
0 0
03. 10. 2025 08.32
Če bi pri edukaciji o splavih povedali še statistiko kako pogosto ženske, ki opravijo splave potem ne more imeti otrok, ko si jih zaželijo ali rojevajo mrtve ali prizadete otroke bi veliko več žensk dobro premislilo, preden bi se odločile za umor nedolžnega otročička. Ta statistika karme je res kruta, samo pač se skriva. Splav se kar ponuja ženskam kot opcija, brez ozaveščanja o posledicah.
ODGOVORI
0 0
Quatflow
03. 10. 2025 08.25
-1
Zato ker se Melania strinja s splavom, žal.. Ženske politikov imajo vedno tudi one vodstvo..
ODGOVORI
0 1
JanezNovak13
03. 10. 2025 08.19
+0
"ko se Roberta F. Kennedy in Trump" Roberta F. Kennedy? Ženska?
ODGOVORI
1 1
Wake up
03. 10. 2025 08.16
+1
znanstveniki pri FDA pa so jo tudi kasneje večkrat ocenili kot varno in učinkovito... kolikor za katerega. Za otroka vsekakor ni varna.
ODGOVORI
2 1
