Ameriška internetna zvezda svojo izvirno fotografijo prodaja na dražbi

Claudia Clem je septembra 2013 želela presenetiti svoji hčerki, Lily in Chloe, in jima je sporočila, da ju ne pelje v šolo, ampak v Disneyland. Mala Chloe nad presenečenjem ni bila navdušena, fotografija pa se je hitro razširila po družbenih omrežjih.

Od takrat je bila njena fotografija uporabljena v neštetih internetnih šalah. Chloe ima na Instagramu več kot 500.000 sledilcev, nastopila pa je tudi v Googlovem oglasu, ki so ga posneli v Braziliji.

"Odprla sem Tumblr in povsod je bila Chloe. Bilo je zelo nenavadno. Prijatelji in družinski člani so mi ves čas pošiljali memeje," je mama deklice povedala za BBC. Osem let kasneje se je družina iz ameriške zvezne države Utah odločila, da izkoristi dekličino slavo. Izvirno fotografijo bodo zdaj prodali na dražbi v obliki nezamenljivega žetona (NFT). Posebni žetoni zagotavljajo pristnost nekega digitalnega dela, hkrati pa mu podeljujejo status izvirnika.