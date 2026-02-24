Naslovnica
Tujina

Letalonosilka Gerald Ford prispela do ameriške baze na Kreti

Heraklion, 24. 02. 2026 14.27 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
N.L. STA
Ameriška letalonosilka Gerald Ford na Kreti

Ameriška letalonosilka Gerald Ford, ki je na poti na Bližnji vzhod, je v ponedeljek dosegla Kreto, kjer imajo ZDA na severozahodu otoka mornariško oporišče v kraju Souda, je sporočila francoska tiskovna agencija AFP. Grško obrambno ministrstvo ni želelo komentirati prihoda plovila, veleposlaništvo ZDA v Atenah pa se na vprašanja AFP še ni odzvalo.

V ameriški bazi na Kreti je po podatkih AFP okoli 1000 ljudi, med njimi so aktivni vojaki, ameriški civilni uslužbenci, lokalni uslužbenci, pogodbeniki in družinski člani.

Washington ima na Bližnjem vzhodu že več vojaških plovil, med drugim tudi letalonosilko Abraham Lincoln.

ZDA so letalonosilko Gerald Ford, največjo na svetu, ta mesec napotile na Bližnji vzhod, medtem ko Washington nadaljuje s pritiski na Teheran, da sklene dogovor o iranskem jedrskem programu.

Da imajo ZDA na Bližnjem vzhodu dve letalonosilki, se ne zgodi pogosto. Zadnjič so ZDA v regiji imele dve letalonosilki junija lani, ko so med izraelsko-iransko 12-dnevno vojno bombardirale tri iranske jedrske lokacije, poroča AFP.

Washington in Teheran za zdaj poskušata jedrski dogovor skleniti po diplomatski poti. Ameriški predsednik Donald Trump pa je že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, če Iran ne bo pripravljen skleniti dogovora.

USS Gerald R. Ford pri Gibraltarju (20. 2. 2026).
USS Gerald R. Ford pri Gibraltarju (20. 2. 2026).
FOTO: Profimedia

Ameriški in iranski predstavniki se bodo na novem krogu pogovorov sešli v četrtek, je v ponedeljek za AFP potrdil neimenovan ameriški uradnik. Iran je sicer že v nedeljo sporočil, da se bodo pogovori odvili v četrtek v Ženevi.

letalonosilka Gerald Ford zda iran

Srečanje z ljubimko narkošefa vodilo v smrt

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ANTIFA
24. 02. 2026 15.31
Potopijo naj jo.
Odgovori
+1
1 0
soxx
24. 02. 2026 15.23
Če gredo ameri nad Iran se lahko poslovijo od Tajvana. Hmm, kaj že proizvajajo tajvanci... riž? Aja, računalniške čipe... ;)
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
24. 02. 2026 15.04
Treba bo izstaviti račun in umirati za Izrael. Definitivno najbolj naivna vojska na svetu. In spet bomo gledali posnetke iz ZDA, kako vozijo domov marince v krstah, pa cviljenje in jokanje zraven!
Odgovori
-1
2 3
realist9000
24. 02. 2026 14.58
Šla je na popravilo. Naj bi imela težave z odpadnimi vodami.
Odgovori
-1
3 4
soxx
24. 02. 2026 14.57
Baje imajo na tej barkači pokvarjene sekrete, tako da serjejo v kante in stojijo v vrstah pred WC-ji. No itak bodo rabili plenice ko bodo šli nad Iran...
Odgovori
+0
5 5
mastablasta
24. 02. 2026 15.03
nazadnje so plenice filali Iranci. sploh niso vedeli kaj jih je zadelo.
Odgovori
-2
3 5
soxx
24. 02. 2026 15.20
Najbrž misliš Izraelce, ki so milo jokali, ko so začele padati rakete na njih...
Odgovori
+1
3 2
Wolfman
24. 02. 2026 14.56
Pazite na Kreti, da ne bo kakšen otrok pogrešan?
Odgovori
+0
3 3
royayers
24. 02. 2026 14.48
Lepe ladje lepo gorijo. To bo na kratko povzetek iranskega odgovora. Kokice.
Odgovori
-2
3 5
Darko32
24. 02. 2026 14.44
Tukaj se ne zavedajo, da je politika izsiljevanja drugih priepljala do popolnoma drugačnih odnosov do amaerike in vs eto po zaslugi teh bebccev sedaj. Poslušam senatorje, kateri opozarjajo ves čas. Potem profesorji opozarjajo ves čas, da s ebo to in to zgodilo. A to, da se norčuješ iz predsednika, kateri ti pride na obisk, da nima prave obleke pove vse o ljudeh. Zato na tej točki vedo, da bodo izgubili dve letalonosilki in morajo prirpaviti teren za reševanje. Spet bodo vso breme porinili v EU. Zato židje so šli predaleč in tukaj bodo povzročili žrtev okrog miljona.
Odgovori
+0
3 3
Wolfman
24. 02. 2026 14.32
Kako nizko je padla vojska ZDA, njihov gospodar PDfileska pošast!
Odgovori
-2
4 6
MrKrmar
24. 02. 2026 14.42
Ameriška vojska je močnejša kot kdajkoli, ni je sile, ki bi se ji zoperstavila, mogoče Kitajska.
Odgovori
-1
6 7
Wolfman
24. 02. 2026 14.48
MK točno to je problem, da takšno vojski vrhovno ukazuje takšna PDfileska pošat! Psihopat od človeka, in to se je treba r4sno zamisliti.
Odgovori
-2
3 5
bibaleze
