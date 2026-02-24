Letalonosilka Gerald Ford prispela do ameriške baze na Kreti

V ameriški bazi na Kreti je po podatkih AFP okoli 1000 ljudi, med njimi so aktivni vojaki, ameriški civilni uslužbenci, lokalni uslužbenci, pogodbeniki in družinski člani.

Washington ima na Bližnjem vzhodu že več vojaških plovil, med drugim tudi letalonosilko Abraham Lincoln.

ZDA so letalonosilko Gerald Ford, največjo na svetu, ta mesec napotile na Bližnji vzhod, medtem ko Washington nadaljuje s pritiski na Teheran, da sklene dogovor o iranskem jedrskem programu.