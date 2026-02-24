Letalonosilka Gerald Ford prispela do ameriške baze na Kreti

V ameriški bazi na Kreti je po podatkih AFP okoli 1000 ljudi, med njimi so aktivni vojaki, ameriški civilni uslužbenci, lokalni uslužbenci, pogodbeniki in družinski člani.
Washington ima na Bližnjem vzhodu že več vojaških plovil, med drugim tudi letalonosilko Abraham Lincoln.
ZDA so letalonosilko Gerald Ford, največjo na svetu, ta mesec napotile na Bližnji vzhod, medtem ko Washington nadaljuje s pritiski na Teheran, da sklene dogovor o iranskem jedrskem programu.
Da imajo ZDA na Bližnjem vzhodu dve letalonosilki, se ne zgodi pogosto. Zadnjič so ZDA v regiji imele dve letalonosilki junija lani, ko so med izraelsko-iransko 12-dnevno vojno bombardirale tri iranske jedrske lokacije, poroča AFP.
Washington in Teheran za zdaj poskušata jedrski dogovor skleniti po diplomatski poti. Ameriški predsednik Donald Trump pa je že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, če Iran ne bo pripravljen skleniti dogovora.
Ameriški in iranski predstavniki se bodo na novem krogu pogovorov sešli v četrtek, je v ponedeljek za AFP potrdil neimenovan ameriški uradnik. Iran je sicer že v nedeljo sporočil, da se bodo pogovori odvili v četrtek v Ženevi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.