Ameriška letalonosilka Harry S. Truman trčila v večjo trgovsko ladjo

Učiteljica vpraša Jureta: "Kaj boš delal, ko boš velik?" "Pil bom viski in seksal z lepoticami!" Učiteljica se razjezi, mu primaže klofuto na desno lice in ga napodi domov. Še prej mu napiše obvestilo za očeta. Ko Jure doma pokaže obvestilo učiteljice, ga oče klofne po levem licu. Naslednji dan Jure pride v šolo. Obe lici ima rdeči od udarcev. "No, kaj je rekel oče?" ga je vprašala učiteljica. "Tudi on me je klofnil." "In kaj si se iz tega naučil?" "Ko bom velik bom pil mleko in se samozadovoljeval."