Tujina

Ameriška mesta preplavili protestniki: 'V Ameriki nimamo kraljev'

Washington, 19. 10. 2025 07.39 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
163

Po ZDA se je v soboto na najmanj 2700 prijavljenih protestih zbralo več milijonov Američanov, ki so izražali nasprotovanje predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in njegovi vladavini. Protesti so potekali pod geslom Nočemo kraljev, doslej pa ni bilo poročil o večjih izgredih ali nasilju.

To je že tretji množični protest po ZDA, odkar je Donald Trump nastopil drugi mandat. Prvi shod spomladi proti Trumpu in takratnemu sodelavcu Elonu Musku je imel prijavljenih 1300 protestov. Drugi za Trumpov rojstni dan junija, ko je predsednik v Washingtonu pripravil vojaško parado, jih je imel 2100, tokrat pa jih je bilo najmanj 2700.

Po navedbah organizatorjev se je shodov v soboto udeležilo najmanj sedem milijonov ljudi, poroča ameriška televizija CBS.

Tokratni protesti so poenotili opozicijo proti Trumpu in na njih so nastopili tudi znani demokratski politiki, kot so senatorji Chuck Schumer, Adam Schiff, Bernie Sanders in znane osebnosti, kot so Jane Fonda, Kerry Washington, John Legend, Alan Cumming in John Leguizamo.

Ena od sodelujočih organizacij Odbor kampanje za progresivne spremembe je pred protesti sporočila, da gredo na ulice v bran družin priseljencev in volivcev, teroriziranih skupnosti z vojsko na ulicah, vseh, ki bodo ostali brez zdravstvenega zavarovanja in za vsakega posameznika, ki ga ogroža okrutnost sedanje vlade, poroča televizija ABC.

"Milijoni protestirajo iz goreče ljubezni do naše države. Države za katero mislimo, da se je vredno boriti," je sporočila organizacija MoveOn, ki redno sodeluje pri organizacijah protestov.

Protestniki so z izvirnimi transparenti izražali nasprotovanje zatiranju priseljencev, pošiljanju vojske na ulice ameriških mest, preganjanju medijev in političnih nasprotnikov ter drugim ukrepom, ki jih vidijo kot avtoritarne in fašistične.

"Predsednik misli, da je njegova oblast absolutna, ampak v Ameriki nimamo kraljev in se ne bomo uklonili kaosu, korupciji in okrutnosti," so organizatorji zapisali na svoji spletni strani.

Republikanci, kot je predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson, so proteste označili za zborovanja tistih, ki sovražijo Ameriko, republikanski guvernerji zveznih držav pa so mobilizirali nacionalne garde. Johnson je proteste povezoval tudi s prekinitvijo financiranja ameriške vlade, vendar so se shodi pripravljali že pred oktobrom, naslednji pa naj bi bili že novembra.

V New Yorku se je na Times Squaru in drugje po mestu zbralo okrog 100.000 ljudi, ki so se po nekaj urah izražanja nezadovoljstva s svojimi transparenti mirno razšli po mestu.

"Dovolj nam je uničevanja samih temeljev naše države s strani teh fašistov, ki se morajo pobrati stran," je za STA na Union Squaru povedal mož zrelih let, ki se je predstavil z imenom William in je s soprogo nosil transparent z napisom Nočemo kraljev, nočemo fašistov.

V Washingtonu se je medtem zbralo 200.000 ljudi. "Ne moremo biti tiho ob militarizaciji naših mest, zlorabo pravosodnega ministrstva in uničevanjem znanosti. Ljudje morajo spregovoriti in čudoviti milijoni to danes počnejo," je za ABC povedal senator Schiff.

Protesti so potekali tudi v Los Angelesu, Chicagu, San Franciscu, Atlanti, Miamiju, Salt Lake Cityju, Portlandu, Birminghamu in številnih drugih večjih in manjših mestih po državi. Prav tako solidarno tudi po mestih v tujini pred veleposlaništvi ZDA - med drugim v Berlinu, Rimu, Parizu in Stockholmu, poroča ABC.

Trump je pred protesti v petek za televizijo Fox izjavil, da ni kralj, njegovi podporniki pa se s tem strinjajo in poudarjajo, da če bi bil res kralj, potem protestov ne bi bilo, ker jih ne bi dovolil.

zda protesti donald trump
KOMENTARJI (163)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
19. 10. 2025 09.26
@poden, a nam razložiš kaj je to "Empitchment"....?
ODGOVORI
0 0
štajerski janezek
19. 10. 2025 09.26
Spranci...
ODGOVORI
0 0
AZILANT
19. 10. 2025 09.23
-1
V Ameriki je sistem republikancev in demokratov, obe stranki že zdavnaj več ne ubogata navadnih ljudi. Naredi pa več republikanska stranka...ki vsaj uporablja malo nacionalizma in ni kot noj, ki tiši pesek v glavo. Npr. V Venezueli so od 2018 naprej začeli masovno pošiljat kriminalce v ZDA. Zdaj je tam kriminala manj, he he, a levakarski američan te debate še odpreti NOČE
ODGOVORI
2 3
blue3dragon
19. 10. 2025 09.23
+3
Ameriški kolesarji,ki se borijo za lastne benificije.
ODGOVORI
5 2
SDS_je_poden
19. 10. 2025 09.23
+2
A da je Kučan tudi njim podtaknil kolesarje?
ODGOVORI
3 1
AZILANT
19. 10. 2025 09.26
Tud tam imajo svoje Kučane, prav gotovo.
ODGOVORI
0 0
JOKS klub
19. 10. 2025 09.22
+2
Ubija jih razdvojenost. Enako kot nas.
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 09.26
Razdeli in vladaj, moto ž
ODGOVORI
0 0
gozdar1
19. 10. 2025 09.21
+5
Trump počne vse kar je leta očital drugi strani. Od vladanja z dekreti,...in podporniki očitno kar naenkrat s tem nimajo težav. Potem, ko so leta nam evropejcem dajali lekcije, kako se njim to ne more zgoditi, ker imajo 2 amandma.
ODGOVORI
6 1
JokatPejt
19. 10. 2025 09.20
-2
V komentarjih pa sama leva greznica ki podpira kriminal, droge, ilegalce… tudi v sloveniji bo treba mal spucat bagro
ODGOVORI
4 6
SDS_je_poden
19. 10. 2025 09.22
+1
Aja, se javiš? Lahko začneš pri meni, pa bova videla, kako daleč prideš 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 2
Posteni
19. 10. 2025 09.22
+0
Bluzis.. ti kot tvoje kvalifikacije.. pr enih stvareh ne rabis bit levi al pa desni.. ampak samo mal pameten...
ODGOVORI
2 2
Pomlad 88
19. 10. 2025 09.19
+0
Koliko jih je bilo; ena peščica, v primerjavi z tistimi, ki so volili Trumpa. V Ljubljani je protestiralo 50 polit kolesarjev, naši mediji pa so pisali, slovenski narod se je vstal.
ODGOVORI
5 5
SDS_je_poden
19. 10. 2025 09.21
-1
O, na vstajah proti Jufki sem bil pa tudi jaz. Ponosno povem. Pa bilo nas ne preko 30.000.
ODGOVORI
2 3
Victoria13
19. 10. 2025 09.19
-2
Sami demokrati...tako kot pri nas levičarji oboji protestirajo, ko niso na oblasti!!!
ODGOVORI
3 5
jank
19. 10. 2025 09.15
+3
Govorica in reakcije trampistov so zelo podobne tistim janšistov, ko so ljudje na kolesih protestirali proti avtokratu Janši in njegovim lakajem. Nasprotniki, ki opravičeno opozarjajo na uničevanje demokracije, žalijo na najbolj podel način. V nadaljevanju pa bodo uporabili še silo, vodne topove, solzivec, gumijaste naboje... To modus operandi skrajnih desničarjev od nekdaj in povsod od Musolinija naprej.
ODGOVORI
7 4
nelika123
19. 10. 2025 09.17
-1
Tile s kolesi so bili šele eni bebčki.Ampak glavno,da jim je sedaj bolje in plešejo.To je bistvo.
ODGOVORI
2 3
Skunk Works
19. 10. 2025 09.15
-3
Kako sem sit teh tako "pametnih" levičarjev, ki se vsepovsod vtikajo v 100 x sposobnejše in pametnejše ljudi. Nalijmo si čistega vina..Levičarji enostavno nimajo dovolj razvitega kognitivnega in mentalnega aparata, da bi lahko vsaj približno razumeli vso kompleksnost današnjega sveta, soodvisnosti, gospodarskih zakonitosti in vsega ostalega...Vidimo že pri nas pri božičnici, ali pa primer kakšega uspešnega podjetnika, kot da bi biku mahal pred očmi z rdečo cunjo se začnejo peniti in takoj najdejo milijon napak.....To pa je zato, ker enostavno niso izpostavljeni realnemu svetu, ampak so vsi po vrsti varno spravljeni v javnih sektorjih, državnih službah in podobno, stran od konkurence in sprotnega merjenja rezultatov dela in sposobnosti, kjer jih realnost in trdost realnega življenja ne more naučiti, prekovati in v zadostni meri opremiti z trdimi življenskimi iskušnjami. Brez tega pa človek ne more posegati po zvezdah.....Zato njih v najkonkurenčnejših in najzahtevnejših okoljih nikjer ne najdete...
ODGOVORI
5 8
Posteni
19. 10. 2025 09.16
+2
Uf . Skank.. ti pa strelas danes.... v ameriskem primeru je zate tramp sposoben in hm.. pameten ??
ODGOVORI
7 5
SDS_je_poden
19. 10. 2025 09.19
-1
Marela sej bo, sej bo....malo še nalepi te blesarje tu, pa bo dan mimo...
ODGOVORI
3 4
Skunk Works
19. 10. 2025 09.19
-1
Bi kaj napisal nazaj, pa je zaradi zgoraj razloženega čista izguba časa....
ODGOVORI
3 4
Posteni
19. 10. 2025 09.24
Razpisal si se ..verjetno so ti to na štabu ze pripravili gradivo.. skaank 🤣
ODGOVORI
0 0
patogen
19. 10. 2025 09.14
-1
Ko so na Zimski vstaji proti Ivanu janezu 2013 enako navlekli migrante, so imeli napisano številko 50 na roki. Ojrov za udeležbo in povzročanje neredov. Povsod kjer ni levičar na oblasti, le ti povzročajo nerede. Sam pa neke pošteno delujoče oblasti ne zna postaviti. Afere, korupcija, metanje novinarjev ven, postavljanje svojih ljudi povsod, padanje standarda prebivalstva. To je levičarska socialistična oblast.
ODGOVORI
7 8
Vera in Bog
19. 10. 2025 09.16
-1
Je precej na tem. Imamo pa tudi zelo dobre stvari v socializmu, ni vse črno belo.
ODGOVORI
3 4
AZILANT
19. 10. 2025 09.21
+1
vera in bog, sigurno imaš prav delno, a ne zaradi socializma, socialna država, to res. Davki, ki gredo za pomoč potrebnim, niso proč vržen denar. Sistem pokojnin in podobno, a za to ne potrebujemo socializma, ane?
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
19. 10. 2025 09.21
+1
Kdor je kdaj delal v stabilnem državnem podjetju ve koliko je to vredno. Danes pa vse odloča trg še duši bi prodali če bi lahko
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
19. 10. 2025 09.22
+2
Azilant jaz pravim vse je dobro dokler stvar funkcionira. Idelogije pa ubijajo tam je treba biti pa pozoren
ODGOVORI
2 0
nelika123
19. 10. 2025 09.14
+0
Lenuhi in kvazi izobrazenci iz univerz na cesti.Tipično.Še mal pa bodo začel Antifa style
ODGOVORI
7 7
Bolfenk2
19. 10. 2025 09.13
+1
Levičarji so povsod po svetu isti. Drmokracijo sprejemajo samo ko so na oblasti. Če izgubijo volitve pa razbijajo izložbe, kurijo avtomobile, razgrajajo po ulicah ali besno kolesarijo. Trump je imel prav da je prepovedal Antifo.
ODGOVORI
7 6
tron3
19. 10. 2025 09.13
+5
Doni dela odlično, čisti nesnago!!!!
ODGOVORI
9 4
Potouceni kramoh
19. 10. 2025 09.12
+2
Trump in Bog sta velika.
ODGOVORI
7 5
SDS_je_poden
19. 10. 2025 09.14
+5
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
7 2
Lock out
19. 10. 2025 09.12
+5
Kako ovce nasedejo. Ì2 leti nazaj skoraj razbili ameriko pa nobenih člankov, zdaj pa kao nek protest pa takoj naslovnica. Beeee beeee
ODGOVORI
8 3
Mclaren
19. 10. 2025 09.11
+0
Tramp misli, da je kralj. Hahahaha
ODGOVORI
5 5
Bolfenk2
19. 10. 2025 09.14
+1
To mislijo levičarji.
ODGOVORI
4 3
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 09.10
+0
Ko se jih bo zbralo 30 milijonov, bodo zrušili tega norčka Trumplja!
ODGOVORI
5 5
StayALive
19. 10. 2025 09.10
+3
Zanimiva je kolaboracija Naciopnalne garde Texas z Trumpom. Ko se bo tole obrnilo bo počila amerika po dolgem in počez. Nato pa bo spet traktoriada židov v Evropo.
ODGOVORI
6 3
