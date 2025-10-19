Ameriška mesta preplavili protestniki: 'V Ameriki nimamo kraljev'

To je že tretji množični protest po ZDA, odkar je Donald Trump nastopil drugi mandat. Prvi shod spomladi proti Trumpu in takratnemu sodelavcu Elonu Musku je imel prijavljenih 1300 protestov. Drugi za Trumpov rojstni dan junija, ko je predsednik v Washingtonu pripravil vojaško parado, jih je imel 2100, tokrat pa jih je bilo najmanj 2700.

Po navedbah organizatorjev se je shodov v soboto udeležilo najmanj sedem milijonov ljudi, poroča ameriška televizija CBS.

Tokratni protesti so poenotili opozicijo proti Trumpu in na njih so nastopili tudi znani demokratski politiki, kot so senatorji Chuck Schumer, Adam Schiff, Bernie Sanders in znane osebnosti, kot so Jane Fonda, Kerry Washington, John Legend, Alan Cumming in John Leguizamo.

Ena od sodelujočih organizacij Odbor kampanje za progresivne spremembe je pred protesti sporočila, da gredo na ulice v bran družin priseljencev in volivcev, teroriziranih skupnosti z vojsko na ulicah, vseh, ki bodo ostali brez zdravstvenega zavarovanja in za vsakega posameznika, ki ga ogroža okrutnost sedanje vlade, poroča televizija ABC.

"Milijoni protestirajo iz goreče ljubezni do naše države. Države za katero mislimo, da se je vredno boriti," je sporočila organizacija MoveOn, ki redno sodeluje pri organizacijah protestov.

Protestniki so z izvirnimi transparenti izražali nasprotovanje zatiranju priseljencev, pošiljanju vojske na ulice ameriških mest, preganjanju medijev in političnih nasprotnikov ter drugim ukrepom, ki jih vidijo kot avtoritarne in fašistične.

"Predsednik misli, da je njegova oblast absolutna, ampak v Ameriki nimamo kraljev in se ne bomo uklonili kaosu, korupciji in okrutnosti," so organizatorji zapisali na svoji spletni strani.