Ameriška ministrica se je v Pekingu najedla halucinogenih gob

Minilo je že nekaj dni, odkar se je ameriška finančna ministrica Janet Yellen vrnila iz Pekinga, zdaj pa končno sledijo podrobnosti o njenem obisku, ki naj bi služil izboljšanju odnosov med ZDA in Kitajsko. Poleg seveda obvezne diplomacije, si je ministrica privoščila tudi slavne halucinogene gobe.

Kljub začetnim dvomom, je obisk Yellenove požel nepričakovan uspeh. Uspelo ji je namreč spodbuditi poslovanje verige restavracij v Yunnanu, hkrati pa je v središče pozornosti postavila jian shou qing, nenavadno, a zelo iskano gobo, ki je cenjena zaradi svojih precej posebnih lastnosti.

icon-expand Finančna ministrica ZDA Janet Yellen in kitajski premier Li Qiang FOTO: AP

Po pristanku ministrice za finance v Pekingu, je bila njena delegacija opaženja, ko je večerjala v restavraciji Yi Zuo Yi Wang (In and Out), poroča CNN. Vendar v nasprotju z znano restavracijo, ki streže hamburgerje, je tukaj postrežba drugačna. Ta veriga restavracij je namreč specializirana za hrano iz Yunnana, priljubljene regionalne kuhinje iz dela jugozahodne Kitajske, ki meji na Vietnam, Laos in Mjanmar. Vse se je začelo s tem, ko je bloger, na priljubljenem kitajskem spletnem mestu Weibo objavil obrok, ki so ga stregli Yellenovi in njeni delegaciji. "Ko sem šel na poti do stranišča mimo njihove mize, sem upočasnil korak in si ogledal jedi, ki so jih naročili," je zapisal uporabnik Weiba Pan Pan Mao. Med jedmi, ki jih je opazil, so bile ribe na žaru z zelišči, ocvrto kislo junansko divje zelenje z rezinami krompirja in hladni riževi rezanci. "Zelo junansko, zelo domače," je pripomnil Pan Pan Mao. Restavracija je obisk kmalu potrdila na svojem računu Weibo. "Tukaj je bila ameriška finančna ministrica Yellen," je bilo zapisano v kitajščini. "Naše osebje je povedalo, da so ji bile gobe zelo všeč. Naročila je štiri porcije jian shou qing (junanska vrsta divjih gob). To je bil izjemno čaroben dan."

icon-expand Janet Yellen, ameriška ministrica za finance FOTO: AP

Ključnik "Prvi obrok ameriške finančne ministrice Yellen v Pekingu je yunanski" je postal priljubljena tema na družbenih medijih, s tem povezane objave pa so dosegle 6 milijonov ogledov. Številni uporabniki spleta so izrazili radovednost in se spraševali, kdo je izbral restavracijo. Drugi so zapisali, da so bili navdušeni nad Yellenino spretnostjo uporabe palčk in nad tem, da je delegacija za svoj prvi obrok po poletu izbrala nekaj povsem tradicionalnega. Najbolj vroče razprave pa so se osredotočile na večkratno naročanje jedi iz gob - jian shou qing. Pomočnik ministrice za finance je za CNN potrdil, da je Yellenova res jedla v restavraciji in da je zelo uživala v jedeh, vključno z nenavadnimi gobami. Jian shou qing, skrivnostne gobe iz Yunnana Jian shou qing, kar dobesedno pomeni "videti modro roko", je svoje kitajsko ime dobil zaradi ene od svojih značilnosti - notranja površina gobe se ob pritisku nanjo, tudi med rezanjem, postane modra. "To je srednje velika do velika goba, ki je na zunanji strani rdečkaste barve, spodaj pa rumene barve in je zelo podobna nekaterim jurčkom," je dejal Dr. Peter Mortimer, profesor na Inštitutu za botaniko v Kunmingu. "Tako podobna, da jo zlahka zamenjamo z lokalnimi vrstami jurčkov, kar ima pogosto zanimive ali strašljive posledice."

"Gobe načeloma veljajo za strupene, saj so lahko halucinogene," je poudaril Mortimer, ki veliko svojih dni preživi v junanskem gozdu, kjer išče gobe. "Vendar znanstveniki še niso identificirali spojin, ki povzročajo halucinacije. To ostaja skrivnost, večina dokazov pa je anekdotičnih. Imam prijatelja, ki jih je pomotoma pojedel in imel halucinacije tri dni." Botanično društvo Yunnan je lani objavilo posodobljen seznam strupenih gob v Yunnanu s fotografijami, na katerih so prepoznane vrste, da bi opozorilo javnost. Med vključenimi gobami je bila tudi jian shou qing, kar je sprožilo razprave o tem, ali naj se te priljubljene gobe še vedno prodajajo na spletu in strežejo v restavracijah. Na koncu je priljubljenost premagala te pomisleke in še vedno so široko dostopne. Kljub svojemu slovesu velja jian shou qing med prebivalci Yunnana za običajno poslastico in je priljubljena jed v yunnanskih restavracijah po vsej Kitajski, kjer so gobe ustrezno pripravljene, da bi se izognili kakršnim koli negativnim učinkom. Kitajska državna tiskovna agencija Xinhua je 10. julija po obisku Yellenove celo pripravila prispevek o tem, kako varno jesti jian shou qing, v katerem je intervjuvala kitajske kupce na tržnici divjih gob v Junanu. Ena od intervjuvank je trdila, da se ji je to enkrat zgodilo: "Mislil si, da hodiš naravnost, pa si padel na bok." "Še vedno ga jem. Ne morem se ustaviti," je še en ljubitelj gob povedal za Xinhua. "Pogosto prosimo eno osebo za mizo, da najprej poskusi eno, in če je v redu, ji sledimo in začnemo jesti."

