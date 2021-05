Ameriška mornarica v Arabskem morju zasegla ogromno zalogo orožja

Pripadniki ameriške mornarice in člani obalne straže so prejšnji teden zasegli na tisoče nezakonitega orožja. To so oblasti odkrile na majhni ladji v severnem Arabskem morju, so za CNN povedali pri mornarici. "Našli smo na desetine naprednih protitankovskih vodenih raket ruskega porekla, tisoče kitajskih jurišnih pušk tipa 56, na stotine mitraljezov PKM, ostrostrelskih pušk in ročnih minometov," so sporočili iz mornarice.

Ladja USS Monterey je 6. maja med rutinsko plovbo ustavila manjše plovilo, čigar poreklo ni bilo znano. Šlo je za tradicionalno jadrnico, praviloma z enim ali več jadralnimi jambori, znano pod omenom Dhow. Ekipa obalne straže, ki je tudi bila prisotna na letalonosilki ameriške mornarice, se je vkrcala na jadrnico in na njej odkrila veliko količino orožja.