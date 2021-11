Ameriška mornarica odstavila poveljnike podmornice, ki je trčila v skalo

Podmornica USS Connecticut je prejšnji mesec trčila v skalo, zaradi česar je moralo plovilo za en teden dni priti na površje in odpluti na ameriško ozemlje Guam. Gre za otok v Mikroneziji, v zahodnem Tihem oceanu.

Poveljnik Cameron Aljilani in še dva visoka člana posadke so bili po preiskavi incidenta v Južnokitajskem morju, ki že dolgo velja za sporno območje, odstavljeni.

Prejšnji teden je mornarica sporočila, da je podmornica med patruljiranjem pod vodo zadela "podmorsko goro", torej skalo, ki se dviga iz oceanskega dna. Med trkom je lažje poškodbe utrpelo petnajst članov posadke. Poškodbe, ki so nastale na podmornici pa trenutno pregledujejo strokovnjaki na Guamu, nato jo bodo poslali na popravilo v Washington.

Nesreča razjezila Peking, ki se sprašuje kaj je plovilo počelo na tem območju

USS Connecticut je deloval v eni najbolj problematičnih regij na svetu. Kitajska namreč zahteva večino Južnokitajskega morja, vendar se okoliške države in ZDA s tem ne strinjajo. Filipini, Brunej, Malezija, Tajvan in Vietnam že desetletja izpodbijajo zahtevo Kitajske po skoraj vsem morju, vendar se je napetost v zadnjih letih še dodatno povečevala.

ZDA so v tem teritorialnem sporu podprle več naštetih držav. Nesreča je zato še posebej razjezila uradnike v Pekingu, ki so se spraševali, kaj plovilo sploh počne v regiji. Prav tako so izrazili skrb zaradi morebitnega uhajanja radioaktivnih snovi iz jedrske podmornice.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je v petek na novinarski konferenci dejal, da morajo ZDA v celoti podati poročilo o incidentu in "nehati provocirati". Uradniki ameriške mornarice še niso pojasnili, kako je plovilo sploh lahko trčilo v "podvodno goro".

Ryan Ramsey, nekdanji kapitan podmornice britanske kraljeve mornarice, je dejal, da ga je trčenje šokiralo, saj je kaj takšnega razmeroma redek pripetljaj. "USS Connecticut je zelo moderna podmornica - zato incident preseneča," je povedal za BBC. "Ampak, če se na kateri koli točki med plutjem člani posadke preveč sprostijo, lahko pride do marsičesa," je dodal.