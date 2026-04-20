Ameriška mornarica zavrača govorice: Ladji imata dovolj hrane za mornarje

Nedavno so na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije, ki prikazujejo skromne obroke, servirane mornarjem med operacijo Epic Fury proti Iranu. Te navedbe sicer v Pentagonu zavračajo, obrambni minister Pete Hegseth pa jih je označil za "lažne".

Zato je mornarica izbrala nabor fotografij, ki prikazujejo polne krožnike hrane, postrežene mornarjem. Ena od slik prikazuje škatle s hrano, zložene do stropa na krovu ladje. "Sveži obroki. Polna storitev. Pripravljeni na misijo. Mornarji na krovu USS Abraham Lincoln in USS Tripoli še naprej prejemajo redno pripravljene obroke na morju brez prekinitev, brez pomanjkanja," je mornarica v soboto zjutraj zapisala na omrežju X.

"Nedavna poročila, ki trdijo, da na naših razporejenih ladjah primanjkuje hrane ali da je njena kakovost slaba, niso resnična," je dejal načelnik mornariških operacij admiral Daryl Caudle. "Tako USS Abraham Lincoln kot USS Tripoli imata na krovu dovolj hrane, da lahko posadkam zagotovita zdrave obroke. Zdravje in dobrobit naših mornarjev in marincev sta moja glavna prioriteta, zato vsak član posadke še naprej prejema polne porcije prehransko uravnoteženih obrokov."