Ameriška mornarica zavrača govorice: Ladji imata dovolj hrane za mornarje

Washington, 20. 04. 2026 10.26 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
N.V.
Na krovu ameriške ladje

Po več navedbah o pomanjkanju hrane na ameriških vojaških ladjah na Bližnjem vzhodu se je ameriška mornarica odločila ukrepati. Objavili so fotografije "svežih obrokov", ki jih strežejo na krovu ladij USS Abraham Lincoln in USS Tripoli, in s tem zadušili "lažne govorice".

Nedavno so na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije, ki prikazujejo skromne obroke, servirane mornarjem med operacijo Epic Fury proti Iranu. Te navedbe sicer v Pentagonu zavračajo, obrambni minister Pete Hegseth pa jih je označil za "lažne".

Zato je mornarica izbrala nabor fotografij, ki prikazujejo polne krožnike hrane, postrežene mornarjem. Ena od slik prikazuje škatle s hrano, zložene do stropa na krovu ladje. "Sveži obroki. Polna storitev. Pripravljeni na misijo. Mornarji na krovu USS Abraham Lincoln in USS Tripoli še naprej prejemajo redno pripravljene obroke na morju brez prekinitev, brez pomanjkanja," je mornarica v soboto zjutraj zapisala na omrežju X.

"Nedavna poročila, ki trdijo, da na naših razporejenih ladjah primanjkuje hrane ali da je njena kakovost slaba, niso resnična," je dejal načelnik mornariških operacij admiral Daryl Caudle. "Tako USS Abraham Lincoln kot USS Tripoli imata na krovu dovolj hrane, da lahko posadkam zagotovita zdrave obroke. Zdravje in dobrobit naših mornarjev in marincev sta moja glavna prioriteta, zato vsak član posadke še naprej prejema polne porcije prehransko uravnoteženih obrokov."

Hegseth je potrdil načelnikove izjave in dejal, da imata obe ladji na krovu več kot za 30 dni zalog hrane. "Naši mornarji si zaslužijo in dobijo le najboljše," je dodal.

Admiral ameriškega Centralnega poveljstva Brad Cooper je prav tako dejal, da so poročila "očitno neresnična".

KOMENTARJI

TP81
20. 04. 2026 12.04
Kaj a Trump prosi za: pomagam 10? 😂😂
realist9000
20. 04. 2026 12.03
lahko je res, lahko so pa dezinformacije. AI vse zmore. Zdaj pa če je to vredno objave na 24ur? Verjetno da.
Cmrlj3
20. 04. 2026 12.00
No.. Če pa česa Američanom ne gre očitati, je pa to njihova sposobnost logistike. Lahko se delamo norca iz požarov, zamašenih stranišč itd, ampak tega, da niso sposobni hrane dostaviti, pa ne verjamem.
sabro4
20. 04. 2026 11.55
najmočnejša armada , pa to, hihihi hihi
Zvonko Kregar
20. 04. 2026 11.46
Američani zmeraj bolj podobni S. Koreji. Seveda potem ko so fotografi na krovu je vse Mischelinova zvezda, da preglasijo ljudi ki dejansko živijo tam 24/7. ... --- ...
taft007
20. 04. 2026 11.54
Pomeni, da stradajo, če je michelinova postrežba :)
MiskoPol
20. 04. 2026 11.44
Se spomnim slike iz časov George Bush Jr., ko je ta na Zahvalni dan prišel obiskat svoje vojake v Irak. Takrat so posneli sliko Busha, ki svojim vojakom na pladnju nosi lepo pečenega purana. Ki pa je imel samo eno napako: bil je plastičen.
za bojši jutri
20. 04. 2026 11.39
Naj zaprosijo Iran za nekaj hrane - topovske
Wolfman
20. 04. 2026 11.20
Rib in morskih psov je polno okol letalonoslike, tkoa da lovit ribe, ne pa drugim krast.
Desno
20. 04. 2026 11.13
Če že kaj se je za vprašat. Ko si že do dobro nacel nasprotnika in seveda on tebe tudi prenehas.., zakaj.. Očitno Ameriki zmankuje pametnih bomb ne pa hrane na ladjah
Roadkill
20. 04. 2026 11.12
Podplat izgleda zanimivo. Se sprašujem kaj je to
Rde?a pesa in hren
20. 04. 2026 11.12
hahahahaha lažejo eni in drugi
Wolfman
20. 04. 2026 11.08
Medtem ko se Trump nažira in masti do obistja!
MarkoJur
20. 04. 2026 11.04
Ameri itak ne vejo, kaj je SVEŽA HRANA!
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
20. 04. 2026 11.02
Nimajo ne hrane ne municije. Vse trenutno temlji na besedah Trumpa, ki niti ne ve več, kako bi ustrahoval nasprotnike in prekrival največji polom vojaških posredovanj v zgodovini ameriške vojske.
ata_jez
20. 04. 2026 11.01
Ne delit še slik sekretov, lepo prosim.
Roadkill
20. 04. 2026 11.03
😄Babylon
