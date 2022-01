Ameriška obalna straža po prevrnitvi čolna pri Floridi išče 39 ljudi

Ameriška obalna straža je reševalno in iskalno akcijo sprožila po rešitvi enega od potnikov, ki se je približno 70 kilometrov od Fort Piercea oklepal trupa čolna, poroča The Guardian . Moški je povedal, da se je skupina v soboto zvečer vkrcala v Biminiju na Bahamih, a se je čoln zaradi slabega vremena v bližini Floride prevrnil. Kot je še dejal, nihče od potnikov na sebi ni imel rešilnega jopiča.

Bahami so vmesna postaja za tihotapce ljudi s Haitija, Kube in iz Južne Amerike, ki tihotapijo ljudi na Florido. V zadnjih letih se je prevrnilo že več prepolnih čolnov in umrlo je več tisoč ljudi. Obalna straža skuša to preprečiti z nadzorom voda okrog Haitija, Kube, Bahamov in Dominikanske republike.

V petek je obalna straža na preobremenjeni tovorni jadrnici zahodno od Great Inague na Bahamih odkrila 88 Haitijcev. "Plovba po ožini Floride ter prehodih Windward in Mona je izjemno nevarna," je opozorila ob tem.

Julija lani pa je obalna straža s prevrnjenega čolna pri Key Westu rešila 13 ljudi. To je bilo ravno v času, ko se je približala tropska nevihta Elsa. Takratni preživeli so povedali, da so Kubo zapustili z 22 ljudmi na krovu. Devet oseb tako niso nikoli našli.

Plovbe haitijskih migrantov so poleg tistih s Kube med pogostejšimi, saj se karibska otoška država sooča z gospodarskimi in političnimi krizami. Ob tem pa jih pestijo tudi številne ugrabitve, ki so povezane s tolpami. Obalna straža je sporočila, da je v tem proračunskem letu prestregla že najmanj 159 državljanov Haitija.