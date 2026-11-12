Merz pravi, da je treba na mirovne pogovore najprej povabiti Putina

Witkoff in Kushner sta v Moskvo odpotovala potem, ko so se v sredo v Abu Dabiju zaključila dvodnevna pogajanja med Ukrajino in Rusijo ob posredovanju ZDA. Po zaključku pogajanj sta odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa sporočila, da vidita določene možnosti za napredek v prizadevanjih za končanje več kot štiri leta in pol trajajoče vojne v Ukrajini. Kushner je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa napovedal, da bosta Putina seznanila s potekom pogajanj v Abu Dabiju.

Posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner in posebni odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev. FOTO: AP

Kot je v sredo dejal Kushner, z Witkoffom upata, da se bo Putin strinjal, da sedež za pogajalsko mizo v prihodnje dobi tudi Evropa. Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov je po poročanju dpa danes izjavil, da se bodo pogovori v Moskvi osredotočili na vprašanja, povezana z reševanjem konflikta v Ukrajini. Zelenski je ob prihodu na Irsko v sredo zvečer dejal, da bi lahko obstajalo "okno priložnosti" za končanje vojne pred letom 2027. Dodal je, da sta ameriška odposlanca k Putinu odšla s konkretnimi predlogi in da si želi, da bi v Dublin prav tako prinesla konkretne predloge. Eden od rezultatov pogajanj v Abu Dabiju, ki sicer niso prinesla konkretnejših premikov, je nov dogovor med Kijevom in Moskvo o izmenjavi vojnih ujetnikov. Kushner je dogovor v sredo označil za "največjo humanitarno izpustitev ujetnikov" in napovedal, da bodo danes dorekli število ujetnikov, ki bodo vključeni v izmenjavo.

Vrh Evropske politične skupnosti

Vrh neformalne platforme pod geslom Evropa - močna, varna in povezana se bo začel s plenarnim zasedanjem. Na njem je zbrane voditelje iz 27 članic EU, okoli 20 drugih evropskih držav in mednarodnih institucij med drugim nagovoril ukrajinski predsednik Zelenski. Evropa mora postati stalna udeleženka mirovnih pogovorov med Ukrajino in Rusijo, je poudaril. "Zelo dobro je, da so Evropejci del teh pogovorov. Ne še neposredno, ko so za mizo Rusi, vendar pa so že vključeni. Zagotoviti moramo, da Evropa postane stalna udeleženka teh pogajanj." V Abu Dabiju so bili namreč tudi predstavniki institucij EU in nekaterih evropskih držav, ki pa se niso sestali z rusko delegacijo.

Volodimir Zelenski FOTO: AP

Voditelji bodo na devetem vrhu Evropske politične skupnosti po pričakovanjih govorili predvsem o vlogi Evrope v prizadevanjih za konec ruske agresije na Ukrajino in evropski varnosti. To bo poleg gospodarske konkurenčnosti sicer ena od tem pogovorov manjših skupin voditeljev na zasedanju. Janša bo sodeloval na okrogli mizi o varnosti. Srečanje neformalne platforme, ki mu bo v petek sledilo še neformalno zasedanje voditeljev članic EU, bodo spremljali poostreni varnostni ukrepi, tudi v luči nedavnih groženj z bombami in kibernetskih napadov po Evropi. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je medtem poudaril, da pogovori o evropski varnosti ne morejo potekati brez evropskega glasu za mizo, in to opredelil kot eno od načel, ki jih je treba spoštovati za pravičen in trajen mir v Ukrajini in obnovitev varnosti v Evropi. Pri zastopanju Evrope morajo sodelovati evropske države, EU in zveza Nato, je dodal. "Evropa je imela delujočo varnostno arhitekturo, dokler je ni ruska invazija na Ukrajino najprej postopoma spodkopala, nato pa uničila," je še povedal. To je treba po besedah predsednika Evropskega sveta upoštevati pri bodočih razpravah o evropski varnostni ureditvi. Prav tako morajo te razprave temeljiti na načelih suverene enakosti med evropskimi narodi, nedotakljivosti meja, ozemeljske celovitosti držav, mirnega reševanja sporov in neuporabe sile ali grožnje z njo. Zelenski je zbrane voditelje okoli 50 evropskih držav v Dublinu pozval tudi, naj pozorno spremljajo pogovore ZDA in Rusije o varnostnih jamstvih. Pri tem namreč ne gre le za varnostna jamstva za Ukrajino, ampak za varnostno ureditev med Evropo in Rusijo.

"Pomembno je, da je Putin pripravljen na pogovore"

Evropa mora imeti jasno in enotno vizijo o tem, kaj želi za Ukrajino in zase, je v Dublinu poudaril Emmanuel Macron. "Menim, da vsebina določa obliko," je dodal. "Kot Evropejci moramo ponovno prevzeti pobudo v dialogu z Rusijo, šele takrat bo določena oblika dialoga," je še dejal. Merz je po drugi strani menil, da je na pogovore najprej treba povabiti Putina. "Ne gre za posameznike. Pomembno je, da je Putin pripravljen na pogovore," je Merz dejal pred srečanjem, na katerem naj bi predstavniki okoli 50 evropskih držav danes razpravljali o mirovnih pogovorih z Rusijo.

Friedrich Merz in Volodimir Zelenski FOTO: AP

Nemški kancler sicer v okviru razprave, kdo je najprimernejši za zastopanje EU na pogajanjih o Ukrajini, kot glavne evropske akterje vidi Nemčijo, Francijo in Združeno kraljestvo. Te tri države so doslej vodile evropska diplomatska prizadevanja, občasno pa so se jim pridružili tudi predstavniki Poljske ali Italije. "V tem, da ostane tako, ne vidim absolutno nobenega problema," je dejal Merz in kot pomembno izpostavil, da se Rusija usede za pogajalsko mizo in je pripravljena sodelovati v pogovorih.

Janša: EU bi moral v pogovorih zastopati Antonio Costa