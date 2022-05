Ameriška orožarska zveza kljub pokolu v Teksasu začela letno skupščino

Združenje vplivnega orožarskega lobija NRA se je ob preteklih podobnih strelskih pokolih v ZDA začasno umaknilo iz javnosti, a tokrat ne bo tako. Srečanje v največjem teksaškem mestu bo trajalo do prihodnjega tedna. Na njem gre pričakovati ostre besede proti nasprotnikom ameriške liberalne zakonodaje o nakupih in nošenju orožja za civiliste. Republikanski senator iz Teksasa Ted Cruz je ta teden mnoge že obtožil izkoriščanja tragedije za politične cilje.

Skupščino bo nagovoril bivši predsednik ZDA Donald Trump, ki v zadnjih letih aktivno nasprotuje vsakršnim regulacijam na tem področju. V času Trumpovega nastopa bo orožje na prizorišču skupščine prepovedano. Pod pritiskom javnosti je sicer svoj nastop v živo na skupščini odpovedal republikanski guverner Teksasa Greg Abbott. Namesto tega bodo zbranim predvajali njegov vnaprej posnet videonagovor.

V torek je 18-letnik v kraju Uvalde zahodno od San Antonia vdrl v osnovno šolo Robb ter pobil 19 učencev in dve učiteljici. Policija se odtlej sooča s kritikami in pozivi k preiskavi, ker je od trenutka napada do smrti napadalca preteklo 90 minut. Po pričevanju medijev so imeli policisti v času pokola več opravka s starši, ki so hoteli sami vdreti v šolo, da bi rešili otroke.