Ameriška pobuda za premirje: Zelenski dvomi v iskrenost Moskve

Ameriški predsednik Donald Trump je predlagal kratkotrajno premirje za zaščito ukrajinskih mest pred ruskimi napadi, ki so uničili električna in ogrevalna omrežja ter prebivalce pahnili v izjemno težke razmere. Po Trumpovih besedah naj bi ruski predsednik Vladimir Putin zagotovil, da ruske sile v času hudega mraza ne bodo napadale ukrajinskih mest.
Volodimir Zelenski je, kot poroča Politico, poudaril, da uradnega dogovora o premirju ni in da pobuda ne pomeni dejanske prekinitve ognja. Kljub temu jo vidi kot možnost za ponovni razmislek o deeskalaciji konflikta, zlasti o vzajemnem prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Takšen dogovor je Ukrajina predlagala že lani, vendar ga Rusija takrat ni sprejela, zato Zelenski tudi tokrat dvomi o njeni iskrenosti.
Razmere v Ukrajini so že zdaj kritične. V Kijevu je bila uničena celotna elektrarna v največjem stanovanjskem okrožju, zaradi česar je skoraj pol milijona ljudi ostalo brez ogrevanja in elektrike. Evropska komisija je zato poslala 447 zasilnih generatorjev v vrednosti 3,7 milijona evrov, posamezne države članice, kot sta Nemčija in Poljska, pa so poslale tudi drugo energetsko opremo v vrednosti več milijonov evrov.
Ukrajina je medtem odgovorila z napadi na ruske rafinerije in energetske objekte v bližnjih regijah. Zelenski je poudaril, da je Kijev pripravljen podpreti ameriško posredovanje: "Če Rusija ne bo napadla naše energetske infrastrukture, mi ne bomo napadli njihove."
Dogajanje na terenu pa meče senco dvoma na možnost premirja. Ruske sile so po poročanju Politica v petek znova napadle Ukrajino s 112 droni in več raketami, pri čemer je bila posebej prizadeta regija Harkov, kjer so bili prizadeti civilisti in poškodovana infrastruktura. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je izrazil nasprotovanje premirju, saj Moskva meni, da bi takšen premor Zahod izkoristil za dodatno oboroževanje Ukrajine.