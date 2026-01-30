Ameriška pobuda za premirje: Zelenski dvomi v iskrenost Moskve

Ameriški predsednik Donald Trump je predlagal kratkotrajno premirje za zaščito ukrajinskih mest pred ruskimi napadi, ki so uničili električna in ogrevalna omrežja ter prebivalce pahnili v izjemno težke razmere. Po Trumpovih besedah naj bi ruski predsednik Vladimir Putin zagotovil, da ruske sile v času hudega mraza ne bodo napadale ukrajinskih mest.

Volodimir Zelenski je, kot poroča Politico, poudaril, da uradnega dogovora o premirju ni in da pobuda ne pomeni dejanske prekinitve ognja. Kljub temu jo vidi kot možnost za ponovni razmislek o deeskalaciji konflikta, zlasti o vzajemnem prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Takšen dogovor je Ukrajina predlagala že lani, vendar ga Rusija takrat ni sprejela, zato Zelenski tudi tokrat dvomi o njeni iskrenosti.

Razmere v Ukrajini so že zdaj kritične. V Kijevu je bila uničena celotna elektrarna v največjem stanovanjskem okrožju, zaradi česar je skoraj pol milijona ljudi ostalo brez ogrevanja in elektrike. Evropska komisija je zato poslala 447 zasilnih generatorjev v vrednosti 3,7 milijona evrov, posamezne države članice, kot sta Nemčija in Poljska, pa so poslale tudi drugo energetsko opremo v vrednosti več milijonov evrov.