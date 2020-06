Ameriška policija se krčevito upira reformam

Župan New Yorka Bill de Blasio je svoj prvi mandat začel s kritiko policije in hitro doživel maščevanje največje policijske sile v ZDA. Newyorški "najboljši", kot si radi rečejo, ne prenesejo ostrih besed na svoj račun, zato so mu dvakrat ob nagovoru obrnili hrbet. Župan si je to dobro zapomnil in ko so njegovi policisti po mestu do zob oboroženi pretepali mirne protestnike, jih je vztrajno branil z besedami, da kažejo "silno zadržanost". Toda Newyorčani in (urbani) Američani so naveličani grobih metod modrih uniform, zato je bil prisiljen znova obrniti ploščo in v zadnjih dneh oznaniti, da se bo največje ameriško mesto pridružilo novemu trendu rezov v policijske proračune.

Ta zagotovo ne bo vreden milijardo dolarjev, za kolikor bi šestmilijarden proračun NYPD oželo več kot štirideset kandidatov za mestne svetnike, a mestna policija bo morala zategniti pas. Podobno velja za Los Angeles, župan Eric Garcetti je po protestih pred njegovo rezidenco napovedal, da bodo namesto krepke povišice za dodatke k plači proračun oklestili za 150 milijonov dolarjev oziroma okoli desetino. Podobne pobude se krepijo v Dallasu, Filadelfiji, Nashvillu, v Minneapolisu, kraju tokratnega izvirnega greha, so mestni svetniki celo napovedali, da bodo razpustili policijo in na novo zasnovali, kako skrbeti za javno varnost. Kar niti ni tako radikalna odločitev, če vemo, da so sedanji policisti kar sedemkrat bolj pogosto uporabili silo proti temnopoltim, kot proti belcem.

Ameriška policija ni po naključju prežeta z idejo o beli nadvladi, je le poudarjen odsev družbe, ki jo varuje. Kar pomeni predvsem bele Američane. Na ameriškem jugu policijske korenine segajo neposredno do "suženjskih patrulj", ki so lovile pobegle sužnje, po državljani vojni pa so se prelevile v policijske organizacije, ki so s trdo roko uveljavljale rasistično kastno segregacijo, znano kot zakoni Jima Crowa. Na severu ni bilo dosti bolje, morda so podpirali odpravo južnjaškega apartheida, toda sami so ga skrili v vrsto pravil, ki so temnopoltim onemogočala naseljevanje v bele četrti, policija pa je skrbela, da so se jih držali. Martin Luther King, ki se je boril proti takšni segregaciji, je dejal, da se niti v Alabami in Mississippiju ni soočil s tako sovražno sodrgo, kot v Chicagu.

"Prve moderne mestne policije v Bostonu in New Yorku so nastale, da so varovale premoženje elit in dušile delavske nerede. To pa je ves čas spremljalo veliko nasilja," ugotavlja zgodovinarka Elizabeth Hinton z univerze Yale. Po njenih besedah je vprašanje, koliko so ameriške policijske sile dejansko napredovale od tistih časov. "Prvi vzgib policije je varovanje premoženja ter ohranjanje družbenega nadzora in reda. Kar pomeni varovanje belih skupnosti pred nečlani. Za revne in še posebej za manjšine pa to pomeni nadzor, družbeno kontrolo in aretacije," meni Hintonova.

Vrtiljak navideznih reform

Strah pred vse večjim številom temnopoltih priseljencev, ki so na sever ZDA bežali z apartheida na jugu, je povzročil nelagodje tudi med demokrati. Demokratski predsednik Lyndon Johnson je jezne izbruhe med temnopoltimi, natlačenimi v urbane gete, označil za kriminal in sprožil "vojno proti kriminalu", ki jo je spremljalo povečevanje denarja za policijo. Medtem, ko so belci 1967 poplesavali v poletju ljubezni, so se po državi dogajale vstaje in protesti revnih temnopoltih skupnosti. Štafetno palico sta pograbila republikanca Richard Nixon in Ronald Reaganz njunima vojnama proti drogam, v devetdesetih je prišla politika razbitega okna, s katero so strogo kaznovali najmanjše prekrške, policija pa je preplavila temnopolte četrti.