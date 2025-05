Ameriška stran optimistična, Kitajska pogajanj za zdaj ne komentira

Sekretar za trgovino Howard Lutnick je danes dejal, da so pogajanja, na katerih iščejo rešitev za končanje trgovinske vojne med državama, pomembna za obe strani, ameriška pa po njegovih besedah trdo dela, da bi dosegli dogovor. Podrobnosti glede vsebine pogajanj medtem ni razkril.

Donald Trump je po prvem dnevu pogajanj v soboto pozno zvečer na omrežju Truth Social zapisal, da pogajanja dobro potekajo. Dodal je, da so začeli s točke nič v prijateljskem in konstruktivnem duhu. "DOSEŽEN JE BIL VELIK NAPREDEK!" je dodal, pri čemer je to zapisal z veliki tiskanimi črkami.